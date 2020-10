Vicat : Calendrier de communication financière pour l'année 2021

Regulatory News:

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) (Paris:VCT) annonce aujourd’hui son calendrier prévisionnel de communication financière pour l’année 2021.

Evènements Dates Chiffre d’affaires et résultats 2020 15 février 2021 – publication après bourse Assemblée générale annuelle 9 avril 2021 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 5 mai 2021 – publication après bourse Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2021 29 juillet 2021 – publication après bourse Chiffre d’affaires 9 mois 2021 3 novembre 2021 – publication après bourse

L’information sur la société (états financiers, présentations aux investisseurs et communiqués de presse), est accessible dans la rubrique « Informations Financières » du site internet de la société (www.vicat.fr).

