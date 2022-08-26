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    VCT   FR0000031775

VICAT

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Vicat : Document AMF CP. 2022DD858179

26/08/2022 | 00:11
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2022DD858179

25 août 2022

FR0000031775 - DD152960

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PARFININCO SA personne morale liée à Jacques MERCERON-VICAT,Président-Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VICAT S.A.

LEI : 9695009YI1863TOVDP79

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 25.3131 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 25.3131 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 août 2022

COMMENTAIRES :

Egalement Administrateurs : MERCERON-VICAT Louis, SIDOS Guy et SIDOS Sophie.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vicat SA published this content on 25 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2022 22:10:06 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 3 501 M 3 489 M -
Résultat net 2022 189 M 188 M -
Dette nette 2022 1 324 M 1 320 M -
PER 2022 5,95x
Rendement 2022 6,27%
Capitalisation 1 124 M 1 120 M -
VE / CA 2022 0,70x
VE / CA 2023 0,67x
Nbr Employés 9 639
Flottant 35,7%
Graphique VICAT
Durée : Période :
Vicat : Graphique analyse technique Vicat | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VICAT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 25,40 €
Objectif de cours Moyen 31,14 €
Ecart / Objectif Moyen 22,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Guy Dominique Louis Sidos Chairman & Chief Executive Officer
Hugues Chomel Group Chief Financial Officer
Éric Bourdon Chief Science Officer
Laury Barnes-Davin Research & Development Manager
Didier Petetin Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VICAT-30.00%1 113
HOLCIM LTD-6.39%27 404
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-22.85%23 069
XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD-35.66%13 122
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-37.99%10 557
DANGOTE CEMENT PLC-4.67%9 806