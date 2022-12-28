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    VCT   FR0000031775

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Vicat : Document AMF CP. 2022DD877521

28/12/2022 | 12:41
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2022DD877521

23 décembre 2022

FR0000031775 - DD154712

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SCI IMMOBOURG SCI personne morale liée à Edwige MERCERON-VICAT, Gérante

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VICAT S.A.

LEI : 9695009YI1863TOVDP79

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 20.9861 Euro

VOLUME : 2 380.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 20.9861 Euro

VOLUME : 2 380.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vicat SA published this content on 26 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2022 11:20:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 167 M 178 M -
Dette nette 2022 1 406 M 1 498 M -
PER 2022 6,30x
Rendement 2022 6,68%
Capitalisation 1 038 M 1 106 M -
VE / CA 2022 0,69x
VE / CA 2023 0,66x
Nbr Employés 9 639
Flottant 35,7%
Graphique VICAT
Durée : Période :
Vicat : Graphique analyse technique Vicat | Zonebourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 26,86 €
Ecart / Objectif Moyen 14,5%
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VICAT-34.86%1 106
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ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-28.11%20 842
XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD-43.17%10 829
SHREE CEMENT LIMITED-10.58%10 510
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