25 juillet (Reuters) - Vicat SA:
* L'EBITDA DU GROUPE PROGRESSE DE +12,3% AU PREMIER SEMESTRE À EUR 353 MLNS
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE ATTEINT 1 937 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER SEMESTRE, CROISSANCE ORGANIQUE +4,8%
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PROGRESSE DE +10,2% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ S'ÉLÈVE À 115 MILLIONS D'EUROS, AU S1 EN HAUSSE DE +7,1%
* EN 2024, LE GROUPE S'ATTEND À UNE CROISSANCE LIMITÉE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES
* AJUSTE SON OBJECTIF D'EBITDA POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE ET VISE DÉSORMAIS UNE PROGRESSION DE L'EBITDA 2024 COMPRISE ENTRE 3 ET 8%
* LE GROUPE SE FIXE POUR OBJECTIF DE RÉDUIRE LE RATIO DE LEVERAGE À UN NIVEAU INFÉRIEUR À 1,7X À FIN 2024 ET CONFIRME SON OBJECTIF MOYEN TERME DE MOINS DE 1,3X À HORIZON 2025 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)