Vicat : Résultats annuels 2020

Dans le cadre de cette publication , Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré : « « La mobilisation et l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs du groupe Vicat ont été déterminants pour renforcer l'entreprise dans la crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée. La résilience et l'agilité du Groupe lui ont permis d'adapter son organisation pour concilier protection sanitaire, efficacité et rentabilité en réussissant des ajustements rapides comme la relocalisation de son siège social parisien en région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'Isle d'Abeau. Dans le même temps, la gouvernance de Vicat a été renforcée et les transitions écologiques et numériques accélérées. La robustesse de la génération de cash-flows a permis de relancer des programmes d'investissements de productivité importants pour le futur. Malgré l'adversité, l'engagement des équipes Vicat sur tous ses territoires d'implantation a permis de conforter l'efficacité industrielle de ses usines pour servir les marchés dans de bonnes conditions économiques et contribuer à une solide progression des résultats du groupe Vicat »

