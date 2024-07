Regulatory News:

▼ Croissance organique du chiffre d’affaires de +4,8%

▼ EBITDA publié en hausse de +12,3%

▼ Forte progression des Etats-Unis

▼ Bonne dynamique des pays émergents

▼ EBITDA 2024 attendu en croissance de +3 à +8%

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 1 937 1 912 +1,3% +4,8% EBITDA 353 314 +12,3% +15,6% Taux de marge (en %) 18,2% 16,4% +1,8 pts EBIT courant 188 166 +13,0% +16,9% Taux de marge (en %) 9,7% 8,7% +1,0 pts Résultat net consolidé 115 109 +4,8% +7,1% Taux de marge (en %) 5,9% 5,7% +0,2 pts Résultat net, part du Groupe 104 94 +10,1% +10,2% *à périmètre et change constants

Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Le deuxième trimestre confirme la tendance amorcée au premier trimestre avec une croissance organique de près de 5%, portée par le dynamisme des marchés aux Etats-Unis et dans les pays émergents. En France, la montée en puissance des chantiers d’infrastructures en région Sud-Est devrait partiellement compenser la faiblesse du résidentiel qui affecte l’activité. La marge EBITDA du Groupe progresse au premier semestre, grâce notamment à la performance des Etats-Unis et à l’amélioration de la dynamique prix/coût sur la quasi-totalité des marchés.

Les 3 priorités du Groupe restent :

de restaurer le taux de marge à des niveaux supérieurs à 2021 ;

de réduire la dette nette conformément à notre objectif de désendettement 2025. Ainsi, la dette à fin 2024 devrait être à un niveau inférieur à fin 2023 ;

d’exécuter notre feuille de route climat et ainsi de promouvoir notre gamme de ciments et de bétons décarbonés.

L’atteinte de ces objectifs va nous offrir plus de flexibilité afin de poursuivre le développement du Groupe qui s’annonce décarboné. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur engagement permanent. »

Les comptes consolidés du premier semestre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 23 juillet 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. L’opinion a été émise le 25 juillet 2024 sans réserve ni observation.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 1 937 millions d’euros au premier semestre, en progression de +1,3% en base publiée. La croissance organique du chiffre d’affaires s’élève à +4,8% à périmètre et change constants. Cette performance résulte :

D’une croissance des volumes de l’activité Ciment de +1,0 % à 14,1 millions de tonnes, contrastée sur les différents marchés du Groupe avec : Un ralentissement dans les marchés européens, notamment en France, marqué par la faiblesse du secteur résidentiel ; La progression des Etats-Unis grâce à la montée en puissance industrielle et commerciale de l’usine de Ragland et d’un rebond des volumes en Californie ; Une bonne dynamique des pays émergents avec une hausse en Asie, à la fois en Inde et au Kazakhstan, ainsi qu’en zone Méditerranée ;

D’un environnement prix qui reste résilient dans la plupart des marchés.

Le chiffre d’affaires du Groupe est impacté par un effet de change défavorable de -59 millions d’euros (soit -3,0%) correspondant principalement à la dépréciation des livres turque et égyptienne face à l’euro.

Le Groupe enregistre par ailleurs une variation de périmètre de -7 millions d’euros sur la période, soit -0,4%.

L’EBITDA du Groupe progresse de +12,3% au premier semestre, résultant à la fois de la progression des volumes de Ragland aux Etats-Unis, d’un écart prix / coût favorable et de l’amélioration de la performance industrielle. Ainsi, la marge EBITDA s’établit à 18,2% au premier semestre, en progression de +180 points de base. Toutefois, cette progression n’a pas encore permis de retrouver complètement le taux de marge d’avant la crise inflationniste (19,2% au premier semestre 2021). L’évolution de l’EBITDA publiée tient compte d’un effet de change et d’un effet périmètre défavorables totalisant -8 millions d’euros.

A périmètre et change constants, la hausse de l’EBITDA est caractérisée par :

La progression de la performance des Etats-Unis, notamment grâce à l’usine Ragland qui a atteint sa capacité nominale fin 2023 et dont l’efficacité opérationnelle progresse fortement en 2024 ;

L’amélioration des écarts prix / coûts, sur la quasi-totalité des marchés du Groupe : Les coûts de l’énergie s’élèvent à 272 millions d’euros au premier semestre, en baisse de -17,6%. Ils restent cependant largement supérieurs aux niveaux de 2021 (197 millions d’euros) ; L’inflation sous-jacente (frais de personnel et coûts de maintenance) continue quant à elle de progresser de +10,1% à 439 millions d’euros.

L’amélioration des performances industrielles de l’activité Ciment avec notamment l’augmentation de l’utilisation de combustibles alternatifs, en substitution aux combustibles fossiles, qui s’établit à 36,5%, en progression de +4,5 points de pourcentage par rapport au taux de substitution à fin décembre 2023.

L’EBIT courant affiche une progression de +13,0 %, avec un taux de marge en hausse de +100 points de base.

La variation du résultat financier de +3 millions d’euros par rapport au 30 juin 2023 s’explique par une hausse du coût net de la dette de 5 millions d’euros compensée par une amélioration des autres produits et charges financiers de +8 millions d’euros, liée notamment à l’amélioration du résultat de change et des dividendes reçus des participations.

La charge d’impôts augmente de 17 millions d’euros par rapport à 2023. Le taux apparent s’établit à 21,7%, en augmentation significative par rapport au 30 juin 2023 (12,4%). Cette variation d’impôts s’explique par :

Une baisse de l’impôt exigible de 12 millions qui provient principalement de l’activation et l’utilisation d’un déficit reportable pour un montant de 8 millions d’euros en Egypte.

Une hausse de l’impôt différé de 29 millions résultant d’un produit d’impôt différé non récurrent au premier semestre 2023 pour +25 millions d’euros, à la suite d’une fusion de filiales au Brésil.

Le résultat net consolidé s’élève à 115 millions d’euros, en hausse de +7,1% à périmètre et change constants et de +4,8% en base publiée. Le taux de marge nette s’élève à 5,9%.

Le résultat net part du Groupe progresse de +10,2% à périmètre et taux de change constants et de +10,1% en base publiée pour atteindre 104 millions d’euros sur la période.

1. RESULTATS PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

1.1. France

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 594 630 -5,8% -5,8% EBITDA 99 106 -6,8% -6,8% EBIT courant 45 58 -22,6% -22,6% *à périmètre et change constants

Au premier semestre, l’activité en France reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel et le ralentissement général de l’économie. La zone affiche des résultats solides malgré un effet de base défavorable de l’activité Ciment.

Ainsi, l’activité Ciment a été affectée par une poursuite de la baisse des volumes au 2ème trimestre ainsi que par une base de comparaison défavorable. En effet, l’activité en mai et juin 2023 avait été particulièrement soutenue en France et le mois de juin 2024 a compté moins de jours ouvrés que juin 2023. Il est à noter que le chantier de construction de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, qui a marginalement contribué au premier semestre, devrait atténuer le ralentissement au second semestre 2024. Dans ce contexte, même si les hausses de prix du ciment passées au premier trimestre ont contribué positivement, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment baisse de -7,8% au premier semestre et l’EBITDA baisse de -6,4%. L’amélioration de la dynamique prix-coûts, favorisée par la baisse récente des prix de l’électricité, ne compense que partiellement la faiblesse des volumes sur le semestre.

Le ralentissement de l’activité Béton & Granulats se poursuit au premier semestre même si l’activité Granulats a bénéficié de la contribution du chantier du TELT au 2ème trimestre, notamment l’accueil de déblais. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -7,5%, en ligne avec l’EBITDA qui recule de -10,4% au premier semestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel ainsi que l’EBITDA de l’activité Autres Produits & Services sont stables.

1.2 Europe (hors France)

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 197 195 +0,8% +2,2% EBITDA 46 46 -0,2% +2,7% EBIT courant 29 29 -0,3% +4,6% *à périmètre et change constants

En Europe, l’activité progresse légèrement au premier semestre 2024, notamment grâce à l’appréciation du franc suisse face à l’euro. En Suisse, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +2,7% à périmètre et change constants et de +1,1% en base publiée.

L’activité ciment en Suisse reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel et par un report des grands chantiers, notamment de travaux publics avec une baisse des volumes au premier semestre même si d’importants chantiers d’infrastructure (tunnel de Gléresse et démarrage de la rénovation du tunnel de Weissenstein) devraient soutenir l’activité au second semestre. La filiale de traitement et de valorisation des déchets, Altola, a également positivement contribué sur la période. Dans ce contexte, des augmentations de prix ont été passées au premier trimestre. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment baisse de -2,0% à périmètre et change constants alors que l’EBITDA progresse marginalement de +1,6%.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats progresse de +3,6% à périmètre et change constants. L’EBITDA baisse de -4,4% sur la période.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +7,9% à périmètre et change constants, compte tenu de la bonne dynamique de l’activité préfabrication (Vigier Rail). L’EBITDA baisse de-13,1% sur la période.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel baisse de -1,3% à périmètre constant au premier semestre, dans un contexte de légère érosion des volumes et de hausse des prix de vente moyens. L’EBITDA progresse de +15,5% grâce notamment à la baisse des coûts de l’électricité.

1.3 Amériques

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 494 450 +9,6% +9,7% EBITDA 106 84 +26,9% +27,0% EBIT courant 63 45 +40,7% +40,8% *à périmètre et change constants

L’activité dans la zone Amériques progresse significativement au premier semestre 2024 grâce à la croissance des volumes aux Etats-Unis dans un environnement de prix favorable, malgré le repli de l’activité au Brésil. L’EBITDA progresse fortement grâce à la baisse des coûts de l’énergie dans les deux pays. Aux Etats-Unis, l’EBITDA s’élève à 80 millions d’euros, soit une progression de +41,9%.

Aux Etats-Unis, l’activité Ciment reste soutenue au premier semestre, bénéficiant d’effets de base favorables dans les deux régions. Après un premier trimestre particulièrement robuste dû à un effet de base favorable, les volumes en Californie ont ralenti au 2ème trimestre avec une demande résidentielle et commerciale moins dynamique. En revanche, les volumes à Ragland progressent fortement grâce à une production à pleine capacité, à la mise en service de nouveaux terminaux et à une demande bien orientée, notamment infrastructure et industrielle. Les retombées dans la zone Sud-Est des programmes d’infrastructure lancés en 2021 (IIJA1) ainsi que du programme de réindustrialisation du pays (IRA2) continuent de stimuler la demande. L’environnement prix reste favorable dans les deux régions et bénéficie de hausses de prix embarquées de septembre 2023 ainsi que de nouvelles hausses de prix passées au 2ème trimestre 2024 en Californie.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment aux Etats-Unis progresse ainsi de +18,6% à périmètre et change constants. L’EBITDA s’inscrit ainsi en forte hausse à +46,0%. Cette progression résulte d’une amélioration significative des "cash costs", grâce à la baisse des prix des combustibles fossiles et à la montée en puissance de Ragland, notamment sur l’utilisation des combustibles alternatifs.

L’activité Béton aux Etats-Unis, progresse grâce à un marché dynamique à la fois en Californie, qui bénéficie d’un effet de base favorable, et dans le Sud-Est. Les prix de vente ont continué de progresser dans les deux régions. Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux Etats-Unis croît ainsi de +15,3% à périmètre et change constants. L’EBITDA progresse de +34,3%.

Au Brésil, l’activité Ciment enregistre une baisse des volumes et une légère érosion des prix au premier semestre. En effet, l’environnement commercial dans la région Centre-Ouest, où Ciplan est implanté, se dégrade sous l’effet d’une intensification de la concurrence. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Brésil est en baisse à -12,0% à périmètre et change constants. L’EBITDA fléchit de -7,5%, l’effet négatif des moindres volumes étant partiellement compensé par la baisse des coûts de l’énergie et la bonne performance industrielle.

L’activité Béton & Granulats reste résiliente avec une légère érosion des volumes de granulats et de béton alors que les prix de vente ont progressé. Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats au Brésil progresse ainsi de +5,4% à périmètre et change constants. L’EBITDA progresse de +13,2%.

1.4 Asie (Inde et Kazakhstan)

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 242 233 +4,0% +5,1% EBITDA 46 32 +43,4% +45,0% EBIT courant 30 15 +96,7% +99,2% *à périmètre et change constants

L’activité du Groupe en Asie progresse dans les deux pays, la rentabilité opérationnelle se redresse fortement grâce à de solides performances en Inde.

L’activité en Inde progresse au premier semestre avec des volumes en hausse sensible, bénéficiant d’une demande dynamique et d’un effet de base positif. Toutefois, les volumes ont été affectés au 2ème trimestre par le ralentissement de l’activité de construction à la suite des élections législatives qui ont duré d’avril à début juin. L’amélioration des écarts prix / coûts initiée au 2ème semestre 2023 a permis de regagner en compétitivité. Dans un environnement concurrentiel actif, en particulier dans les États du Sud, les prix de vente sont en baisse sur la période. Au premier semestre, le chiffre d’affaires opérationnel en Inde progresse de +5,4% à périmètre et change constants. L’EBITDA croit de +69,6% et s’explique par une amélioration des "cash costs" liée à la baisse des prix des combustibles fossiles, à la hausse de l’utilisation des combustibles de substitution, et à un strict contrôle des coûts.

L’activité au Kazakhstan progresse au premier semestre malgré le ralentissement de la croissance du marché domestique. Les volumes sont en hausse sur la période bénéficiant d’une base de comparaison favorable et de l’exposition du Groupe à la région la plus dynamique d’Almaty. Les prix sont néanmoins en baisse sur la période dans un contexte concurrentiel plus tendu et le chiffre d’affaires opérationnel au Kazakhstan croît de +4,1% à périmètre et change constants. L’EBITDA est en baisse de -67,8% en raison de surcoûts logistiques ainsi qu’à une hausse des coûts de l’énergie (électricité & combustibles fossiles dont les prix sont décorrélés des marchés internationaux).

1 Infrastructure Investment and Jobs Act

2 Inflation Reduction Act

1.5 Méditerranée (Turquie et Égypte)

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 214 196 +9,3% +39,1% EBITDA 25 21 +19,8% +57,6% EBIT courant 12 12 +3,0% +41,2% *à périmètre et change constants

L’activité du Groupe en Méditerranée progresse avec une croissance plus modérée des volumes en Turquie et grâce à des opportunités d’exportation au départ d’Egypte. La contribution de la zone au chiffre d’affaires consolidé est toujours impactée par la forte dépréciation des devises turque et égyptienne face à l’euro sur la période. L’activité en Turquie reste marquée par un contexte d’hyperinflation persistante.

Après un premier trimestre très dynamique, l’activité Ciment en Turquie a été impactée par une baisse des volumes au 2ème trimestre liée à des effets calendaires (période du Ramadan en avril et la fête de l’Aïd en juin) et à un ralentissement de l’activité de construction pendant la période électorale. Les prix de vente progressent sensiblement au premier semestre, mais n’ont que partiellement compensé les effets de l’inflation sur les coûts de production. En conséquence, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Turquie croît de +21,1% (+50,4% à périmètre et change constants). L’EBITDA recule quant à lui de -35,6% (-20,0% à périmètre et change constants), les hausses de prix n’ayant que très partiellement compensées les effets de l’inflation (salariale et énergétique) sur les coûts de production.

L’activité Béton & Granulats, en Turquie, progresse au premier semestre grâce à une légère croissance des volumes de béton, notamment au premier trimestre, et à une hausse des prix de vente. Le chiffre d’affaires opérationnel croit ainsi de +56,2% (+94,1% à périmètre et change constants). En revanche, l’EBITDA baisse de -50,6% (-38,6% à périmètre et change constants). De même, les hausses de prix n’ont que très partiellement compensé l’inflation (salariale et énergétique) sur les coûts de production.

L’activité Ciment en Egypte est marquée par un marché domestique atone avec des volumes en contraction, qui ont été plus que compensés par une croissance des volumes ciment et clinker à l’export vers les zones Méditerranée et Afrique. Les prix domestiques ont progressé au premier semestre pour tenir compte des effets de l’inflation importée dans un contexte de marché régulé par les autorités. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Egypte progresse de +13,6% à périmètre et change constants. L’EBITDA progresse de +298%.

1.6 Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 196 208 -5,4% -4,4% EBITDA 32 26 +20,9% +23,5% EBIT courant 9 7 +18,1% +21,9% *à périmètre et change constants

L’activité du Groupe au premier semestre en Afrique a souffert des interruptions de production d’électricité au Mali au premier trimestre et d’une contraction de l’activité au Sénégal.

L’activité Ciment au Sénégal a été résiliente avec des volumes et des prix en légère baisse au premier semestre. En effet, la décision du gouvernement de supprimer la taxe parafiscale sur le ciment, afin de redonner du pouvoir d’achat aux ménages, à partir du 1er juillet a eu un impact négatif sur la consommation du mois de juin. La production devrait rester contrainte jusqu’à la mise en service du nouveau four dont le démarrage est prévu à fin 2024. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal a baissé de -3,9% à périmètre constant. L’EBITDA se redresse de +38,6% avec un taux de marge sur chiffre d’affaires opérationnel en progression de +4,5 points de pourcentage. Cette progression résulte principalement de la baisse des coûts de l’énergie, de l’augmentation du taux de combustibles alternatifs et de l’amélioration de la performance industrielle.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal baisse de -7,2% au premier semestre à la suite d’aléas opérationnels aujourd’hui résolus qui ont impacté l’activité au 2ème trimestre. Par ailleurs, les audits des grands chantiers de travaux publics lancés par le nouveau gouvernement ont négativement affecté l’activité au deuxième trimestre. L’EBITDA recule de -17,5% à la suite d’une augmentation des coûts de maintenance.

L’activité Ciment au Mali a été fortement perturbée par des problèmes de disponibilité d’électricité au premier trimestre qui ont été résolus. En conséquence, le chiffre d’affaires opérationnel baisse de -4,1%. L’EBITDA recule de -16,8% sous l’effet de la baisse des prix de vente et à des surcoûts liés à l’électricité.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie progresse de +4,6% à périmètre et change constants grâce à une progression des volumes. L’EBITDA croit de +44,6% grâce à une amélioration du coût des intrants.

2. SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2024

(En millions d’euros) 30 juin 2024 31 déc.2023 30 juin 2023 Endettement brut 2 088 1915 2055 Trésorerie (523) (493) (463) Endettement net (hors option) 1 565 1422 1592 EBITDA (12 mois glissant) 779 740 616 Ratio de "leverage" 2,01x 1,92x 2,59x

Au 30 juin 2024, le Groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres importants et un endettement net en baisse de 27 millions d’euros sur 1 an. Le ratio de leverage est de 2,01x (contre 2,59x au 30 juin 2023).

Les contrats de financement à moyen ou long terme contiennent des clauses particulières (covenants) imposant notamment le respect de ratios financiers. Compte tenu du niveau de l’endettement net et de la liquidité du bilan du Groupe, l’existence de ces "covenants" ne constitue pas un risque sur la situation financière du Groupe.

Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les NEU CP pour un montant de 399 millions d’euros au 30 juin 2024 (433 millions d’euros au 30 juin 2023).

3. INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET CASH FLOWS LIBRES

Au premier semestre 2024, le total des investissements industriels net décaissés s’élève à 186 millions d’euros, contre 143 millions d’euros au 30 juin 2023 y compris des décaissements liés aux investissements stratégiques du Groupe, dont le nouveau four du Sénégal. Le Groupe réitère son objectif d’investissements industriels net décaissés à 325 millions d’euros pour l’exercice 2024.

Sur cette base, les cash-flows libres s’élèvent à -23 millions d’euros, contre 61 millions au 30 juin 2023. Cette détérioration des cash-flows libres résulte de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement et de l’investissement industriels. En effet, la variation du besoin en fonds de roulement devrait contribuer positivement au second semestre.

4. PERFORMANCE CLIMAT

30 juin 2024 31 déc. 2023 Variation Objectifs

2030 Émissions spécifiques directes

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 575 588 -2,2% 497 Émissions spécifiques directes en Europe

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 501 501 - 430 Taux de combustibles de substitution (%) 36,5% 32,0% +4,5pts 50,0% Taux de Clinker (%) 76,4% 76,8% -0,4pts 69,0%

La performance climat du Groupe progresse au 30 juin sur l’ensemble des indicateurs, et ce dans la plupart des régions du Groupe. Aux Etats-Unis, le passage au ciment de type 1L a contribué à l’amélioration du facteur clinker. Le taux de combustibles de substitution a fortement progressé aux Etats-Unis, grâce à la nouvelle usine de Ragland, ainsi qu’en Inde.

Le groupe Vicat réitère sa feuille de route climat et son objectif 2030 de réduire ses émissions spécifiques directes à 497 kg de CO 2 net par tonne de ciment équivalent et à 430 kg de CO 2 net par tonne de ciment équivalent en Europe. Cet objectif est uniquement basé sur les technologies actuelles et éprouvées et n’intègre pas de technologie de rupture telle que la capture du CO 2 et le stockage / utilisation.

En France, grâce à une offre DECA complète et adaptée aux besoins de décarbonation de nos clients, les ventes de solutions Bas-Carbone ont plus que doublé au cours des douze derniers mois. A fin juin 2024, la part de ces solutions décarbonées a représenté 14% des ventes de l’activité Ciment en France.

5. PERSPECTIVES 2024

En 2024, le Groupe s’attend à une croissance limitée de son chiffre d’affaires, soutenue par la croissance aux Etats-Unis, par la résilience des marchés émergents, et ce compte tenu de la faiblesse du secteur résidentiel en Europe.

Grâce à la performance enregistrée au premier semestre, le Groupe ajuste son objectif d’EBITDA pour l’ensemble de l’année et vise désormais :

Une progression de l’EBITDA 2024 comprise entre 3 et 8%

Cet objectif tient compte de la progression des gains opérationnels de l’usine de Ragland, d’un reflux de l’inflation des coûts énergétiques sur la période et d’un effet de base moins favorable au second semestre sur la plupart des régions du Groupe.

En 2024, les investissements industriels net décaissés du Groupe devraient s’établir à environ 325 millions d’euros.

La progression de l’EBITDA, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la discipline en matière d’investissements permettront une nouvelle réduction de l’endettement net du Groupe.

Ainsi, le Groupe se fixe pour objectif de réduire le ratio de leverage à un niveau inférieur à 1,7x à fin 2024 et confirme son objectif moyen terme de moins de 1,3x à horizon 2025.

Perspectives par pays :

En France, l’activité pâtit d’un ralentissement marqué de la construction résidentielle, qui devrait partiellement être compensé par la demande du segment infrastructure au second semestre. En effet, le démarrage progressif d’un grand chantier d’infrastructure ferroviaire en région Sud-Est devrait soutenir l’activité future.

En Europe (hors France), les volumes se stabilisent progressivement sur un point bas dans un contexte de prix résilient.

Aux Etats-Unis, le développement des ventes dans le Sud-Est devrait se poursuivre grâce aux nouvelles capacités apportées par le nouveau four de Ragland et par l’utilisation des nouveaux terminaux. La progression des combustibles de substitution et la généralisation du ciment de type « 1L » moins consommateur de clinker devrait soutenir l’amélioration de la marge.

Au Brésil, compte tenu d’un marché concurrentiel, les résultats sont attendus en légère baisse et devraient bénéficier de l’amélioration de la performance industrielle.

En Inde, dans un marché en croissance, l’activité devrait continuer de croître malgré un effet de base moins favorable au 2ème semestre. L’intensité concurrentielle dans les Etats du Sud du pays devrait néanmoins négativement peser sur les prix. Les résultats restent favorablement orientés grâce à l’amélioration de la performance industrielle, notamment l’augmentation des combustibles alternatifs, ainsi que de la baisse des coûts de l’énergie.

Au Kazakhstan, l’intensification du contexte concurrentiel devrait peser sur les prix alors que la saturation de l’outil industriel limite la hausse des volumes.

En Turquie, le contexte macroéconomique devrait rester dominé par l’inflation et la faiblesse de la livre turque. Malgré une base de comparaison moins favorable au second semestre, l’activité devrait rester bien orientée. La rentabilité dépendra en grande partie de la capacité à poursuivre la hausse des prix pour couvrir la forte inflation des coûts.

En Égypte, le marché domestique devrait rester peu dynamique dans un contexte concurrentiel régulé par les pouvoirs publics. Une forte hausse des volumes exportés devrait permettre une forte amélioration des résultats.

En Afrique de l’Ouest, l’activité restera contrainte jusqu’au démarrage du four 6 dans un contexte de prix régulés par le gouvernement. Les niveaux d’activité et de résultats sont néanmoins attendus en progression compte tenue d’un marché toujours dynamique et d’une meilleure performance de l’outil de production actuel.

A PROPOS DU GROUPE VICAT

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur le marché Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice Merceron-Vicat. Engagée sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,937 milliards d’euros en 2023. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Groupe Vicat – Annexes

AVERTISSEMENTS

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en variation annuelle (2024/2023), et à périmètre et change constants ;

Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de « périmètre et change constants », de « chiffre d’affaires opérationnel », « d’EBITDA », « d’EBIT courant », « d’endettement net », ou encore de « leverage », font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse en page d’annexe ;

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet ( www.vicat.fr ). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Des informations plus exhaustives sont disponibles sur son site Internet www.vicat.fr.

DEFINITION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Leverage est un ratio relatif à la rentabilité correspondant à l’endettement net / EBITDA consolidé.

RESULTATS AU 30 JUIN 2024 PAR ACTIVITÉS

Activité Ciment

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes (milliers de tonnes) 14 100 13 967 +1,0% CA Opérationnel 1 232 1 236 -0,3% +3,6% CA Consolidé 1 050 1 058 -0,7% +3,3% EBITDA 263 224 +17,1% +20,6% EBIT courant 154 130 +19,0% +22,8% *à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton (milliers de m3) 4 576 4 695 -2,5% Volume Granulats (milliers de tonnes) 10 702 11 810 -9,4% CA Opérationnel 745 708 +5,2% +9,0% CA Consolidé 717 691 +3,7% +7,2% EBITDA 75 74 +1,2% +4,8% EBIT courant 27 28 -5,1% -1,1% *à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(En millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 239 232 +3,1% +4,2% CA Consolidé 170 163 +4,2% +3,8% EBITDA 16 16 -3,6% -3,7% EBIT courant 7 8 -19,6% -21,0% *à périmètre et change constants

PRINCIPAUX ETATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2024

L’ensemble des états financiers du premier semestre 2024 sont disponibles, ainsi que les annexes, sur le site internet de la société : www.vicat.fr.

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) Notes 30 Juin 2024 30 Juin 2023 Chiffre d'affaires 4 1 937 290 1 912 294 Achats consommés (1 267 078) (1 296 329) Charges de personnel 5 ( 301 808) ( 279 802) Impôts, taxes et versements assimilés ( 37 485) ( 34 621) Autres produits et charges ordinaires 6 22 240 12 926 EBITDA 353 159 314 469 Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires 6 ( 165 387) ( 148 227) EBIT Courant 187 773 166 243 Produits et charges non ordinaires 7 7 496 ( 4 842) Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations non ordinaires 7 ( 9 987) ( 352) Résultat d’exploitation 185 282 161 049 Coût de l’endettement financier net ( 29 959) ( 24 523) Autres produits financiers 23 489 20 916 Autres charges financières ( 32 683) ( 38 055) Résultat financier 8 ( 39 153) ( 41 662) Quote-part dans les résultats des sociétés associées 198 4 706 Résultat avant impôt 146 327 124 093 Impôts sur les résultats 9 ( 31 772) ( 14 771) Résultat net consolidé 114 556 109 322 Part attribuable aux intérêts minoritaires 11 017 15 274 Part attribuable au Groupe 103 539 94 048 Résultat net part du Groupe de base et dilué par action (en euros) 2,31 2,09

État du résultat global consolidé

(en milliers d'euros) 30 Juin 2024 30 Juin 2023 Résultat net consolidé 114 556 109 322 Autres éléments non recyclables au compte de résultat : Réévaluation du passif net au titre des prestations définies 7 243 (2 690) Autres éléments non recyclables au compte de résultat (153) Impôt sur les éléments non recyclables (1 866) 665 Autres éléments recyclables au compte de résultat : Ecarts de conversion (32 801) (65 128) Couverture des flux de trésorerie (266) 9 551 Impôt sur les éléments recyclables (3 431) 1 208 Autres éléments du résultat global (après impôt) (31 274) (56 394) Résultat global 83 282 52 928 Part attribuable aux intérêts minoritaires 7 076 10 107 Part attribuable au Groupe 76 206 42 821

État de la situation financière consolidée

Actif (en milliers d'euros) Notes 30 Juin 2024 31 Décembre 2023 Goodwill 10.1 1 172 142 1 185 026 Autres immobilisations incorporelles 10.2 163 417 174 173 Immobilisations corporelles 10.3 2 661 441 2 582 394 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 10.4 184 688 185 416 Immeubles de placement 29 156 30 706 Participations dans des entreprises associées 97 593 84 861 Actifs d'impôts différés 120 164 112 229 Créances et autres actifs financiers non courants 11 243 111 241 811 Total des actifs non courants 4 671 714 4 596 617 Stocks et en-cours 12.1 566 400 568 705 Clients et autres débiteurs 12.2 584 512 491 986 Actifs d'impôts exigibles 9 142 3 092 Autres créances 186 757 193 487 Actifs destinés à être cédés 11 218 16 910 Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 522 931 493 547 Total des actifs courants 1 880 959 1 767 728 TOTAL DE L'ACTIF 6 552 672 6 364 344 Passif (en milliers d'euros) Notes 30 Juin 2024 31 Décembre 2023 Capital 179 600 179 600 Primes 11 207 11 207 Auto-contrôle (33 460) (41 891) Réserves consolidées 3 288 056 3 230 128 Réserves de conversion (679 243) (646 331) Capitaux propres part du Groupe 2 766 159 2 732 713 Intérêts minoritaires 289 889 285 157 Total capitaux propres 14 3 056 049 3 017 870 Provisions retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi 15.1 84 425 88 045 Autres provisions supérieures à un an 15.2 139 495 134 286 Dettes financières et options de vente 16.1 1 692 046 1 416 572 Obligations locatives supérieures à un an 16.1 156 316 155 718 Impôts différés passifs 286 218 273 349 Autres passifs non courants 17 334 18 696 Total des passifs non courants 2 375 835 2 086 665 Autres provisions inférieures à un an 15.2 17 054 21 943 Dettes financières et options de vente à moins d'un an 16.1 229 147 335 956 Obligations locatives à moins d'un an 16.1 44 992 45 153 Fournisseurs et autres créditeurs 17 499 323 503 490 Passifs d'impôts exigibles 18 784 18 522 Autres dettes 311 487 334 745 Total des passifs courants 1 120 788 1 259 810 Total des passifs 3 496 623 3 346 474 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 6 552 672 6 364 344

État des flux de trésorerie consolidés

(en milliers d'euros) Notes 30 Juin 2024 30 Juin 2023 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net consolidé 114 556 109 322 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (5 777) (4 706) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 3 456 2 465 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : - Ajustements pour dotations aux amortissements et provisions 172 476 154 010 - impôts différés 1 773 (27 316) - plus ou moins values de cession (2 147) (2 559) - gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 1 473 1 976 - autres 6 895 5 578 Capacité d'autofinancement 292 704 238 766 Variation du besoin en fonds de roulement (116 112) (24 086) Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles (1) 18.1 176 592 214 680 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Décaissements liés à des acquisitions d'immobilisations : - immobilisations corporelles et incorporelles (193 505) (147 159) - immobilisations financières (12 051) (9 480) Encaissements liés à des cessions d'immobilisations : - immobilisations corporelles et incorporelles 7 640 3 329 - immobilisations financières 1 719 0 Incidence des variations de périmètre (3 758) (346) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement 18.2 (199 955) (153 656) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés (97 060) (86 250) Emissions d’emprunts 16 370 880 182 725 Remboursements d’emprunts 16 (177 816) (158 931) Remboursements des dettes locatives 16 (26 566) (24 987) Acquisitions d'actions propres (9 293) (7 274) Cessions – attributions d'actions propres 12 133 9 943 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 72 277 (84 773) Incidence des variations de cours des devises 6 628 (11 622) Variation de la trésorerie 55 542 (35 372) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 13 439 232 471 347 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 13 494 774 435 977

(1) : - Dont flux de trésorerie provenant des impôts sur le résultat : (33) millions d’euros au 30 juin 2024 et (23,8) millions d’euros au 30 juin 2023.

- Dont flux de trésorerie provenant des intérêts décaissés et encaissés : (30,3) millions d’euros au 30 juin 2024 dont (5,5) millions d'euros au titres des frais financiers sur contrats IFRS16 et (22,5) millions d’euros au 30 juin 2023 dont (4,9) millions d'euros au titres des frais financiers sur contrats IFRS16.

État de variation des capitaux propres consolidés

(en milliers d'euros) Capital Primes Auto -

contrôle Réserves

consolidées Réserves

de

conversion Capitaux

propres

part du

Groupe Intérêts

minoritaires Total

capitaux

propres Au 1er Janvier 2023 179 600 11 207 (47 097) 3 003 393 (558 838) 2 588 265 274 529 2 862 794 Résultat annuel 94 048 94 048 15 274 109 322 Autres éléments du résultat global ( 6 805) (44 422) (51 227) (5 167) (56 394) Résultat global 87 243 (44 422) 42 821 10 107 52 928 Dividendes distribués ( 73 233) (73 233) (15 033) (88 266) Variation nette des actions propres 5 443 ( 2 832) 2 611 2 611 Variations de périmètre et acquisitions complémentaires ( 306) ( 306) 81 ( 225) Réserves hyperinflation 20 251 20 251 2 454 22 705 Autres variations 777 777 ( 36) 741 Au 30 Juin 2023 179 600 11 207 (41 654) 3 035 293 (603 260) 2 581 186 272 102 2 853 288 Au 1er Janvier 2024 179 600 11 207 (41 891) 3 230 128 (646 331) 2 732 713 285 157 3 017 870 Résultat annuel 103 539 103 539 11 017 114 556 Autres éléments du résultat global 5 579 (32 912) (27 333) (3 941) (31 274) Résultat global 109 118 (32 912) 76 206 7 076 83 282 Dividendes distribués (88 976) (88 976) (8 350) (97 326) Variation nette des actions propres 8 431 (4 700) 3 731 3 731 Variations de périmètre et acquisitions complémentaires (1 175) (1 175) 351 ( 824) Réserves hyperinflation 43 109 43 109 5 653 48 762 Autres variations 552 552 2 554 Au 30 Juin 2024 179 600 11 207 (33 460) 3 288 056 (679 243) 2 766 159 289 889 3 056 049

