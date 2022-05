Vicat : croissance de 12% du CA au 1er trimestre

Le groupe de matériaux de construction Vicat affiche au 31 mars 2022, un chiffre d'affaires de 789 millions d'euros, en progression de 11,6% en base publiée et de 12,4% à périmètre et change constants, par rapport au premier trimestre 2021.



'L'évolution géopolitique récente n'a pas eu de conséquence sur le niveau d'activité du groupe. En effet, chacune des régions enregistre une progression de son chiffre d'affaires à périmètre et change constants', souligne son PDG Guy Sidos.



S'il s'attend à une hausse sensible de son chiffre d'affaires en 2022, Vicat estime que son EBITDA devrait croître de façon moins sensible qu'en 2021. Compte tenu de ces éléments, il anticipe une érosion de sa marge d'EBITDA cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.