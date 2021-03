Vicat : 20210310_Document d'Enregistrement Universel_Vicat_0

ENTRETIEN AVEC GUY SIDOS,

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

incluant le Rapport financier annuel

PROFIL Le groupe VICAT en 2020

Présent dans 12 pays, le groupe Vicat développe une offre performante de matériaux de construction minéraux et biosourcés, et de services répondant aux besoins des métiers de la construction. Partout où ses cimenteries, carrières de granulats, centrales à béton, usines sont implantées, Vicat s'attache à produire localement, en développant les territoires et l'emploi. Depuis plusieurs années, le Groupe est engagé dans la transition écologique en réduisant l'empreinte carbone de l'ensemble de ses activités et en déployant un modèle d'économie circulaire.

Dans un contexte pandémique exceptionnel mais contrasté selon les géographies, la solide performance du Groupe en 2020 témoigne de la pertinence et de la solidité de son modèle économique. Les bonnes progressions enregistrées en Amériques, en Asie et en Afrique ont permis de compenser les effets des conditions macroéconomiques difficiles en Turquie et en Égypte, et l'impact de l'arrêt soudain de l'activité en France pendant plusieurs semaines au premier semestre du fait des mesures sanitaires.

S'appuyant sur une situation financière saine et une forte génération de cash flows permettant de maitriser son endettement, Vicat poursuit ses objectifs de croissance rentable et durable, résolument orientée vers la décarbonation de ses métiers.

Ce document d'enregistrement universel a été déposé le 10 mars 2021 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

Entretien avec Guy Sidos, Président Directeur Général

Nous sommes une entreprise industrielle marquée par une forte culture d'innovation aujourd'hui mobilisée pour les transitions écologique et énergétique

Guy Sidos

Tout d'abord, quel regard portez-vous sur la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies et, au-delà, l'économie mondiale ?

J'ai été impressionné par la qualité et l'efficacité de notre réponse collective. Grâce aux engagements de nos collaboratrices et collaborateurs, partout dans le monde, nos résultats, portés par le dynamisme de nos derniers développements ont progressé dans tous les domaines : industriels et environnementaux, commerciaux, financiers, mais aussi sécurité et cybersécurité, qui devient un sujet majeur.

Les dispositions de nos plans de continuité, engagés dès février 2020, ont permis de protéger, de produire et de vendre. Notre stratégie a montré sa force et sa résilience : sur les marchés locaux, suivant les principes de l'économie circulaire, et au niveau international pour équilibrer géographiquement les risques. Plus que ces éléments techniques, la crise a mis en évidence l'importance du facteur humain dans ses composantes les plus nobles de courage, d'engagement, de solidarité, de bienveillance et de compétence. Malgré les mesuresde distanciation sociale, nous n'avons jamais été aussi proches et nous en sommes fiers ! Je veux aussi saluer l'action de la Fondation Louis Vicat, qui, par ses initiatives et sa proximité avec les équipes, a aidé à rendre cette période moins difficile.

