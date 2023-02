Vicat : résultat net pdg en recul de 29,5% en 2022

Vicat publie un chiffre d'affaires consolidé de 3642 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 19,7% à périmètre et taux de change constants par rapport à 2021.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 570 ME, en recul de 5,9% à périmètre et taux de change constants.



L'EBIT courant recule pour sa part de 19% à périmètre et taux de change constants , pour s'établit à 284 ME.



Au final, le résultat net part du groupe ressort à 156 ME, en recul de 29,5% à périmètre et taux de change constants.



' En 2022, le Groupe Vicat a fait preuve de sa résilience dans un contexte difficile. Pénalisé par une base de comparaison défavorable liée au fort rebond de l'activité en 2021 après la période de Covid, par une très forte augmentation des coûts de l'énergie, et par des coûts industriels non récurrents aux Etats-Unis, en France et en Inde, le Groupe a réagi en appliquant de nettes hausses des prix de vente sur la quasi-totalité des marchés où il opère afin de compenser l'impact de l'inflation', a commenté Guy Sidos, Président-Directeur Général.



