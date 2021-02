Vicat : s'associe à Schlumberger New Energy, le CEA et d'autres partenaires pour créer la société conjointe Genvia, spécialisée dans la production d'hydrogène décarboné.

Développée par Schlumberger New Energy, le CEA et plusieurs partenaires dont Vicat, Genvia est une entreprise créée pour la production d'hydrogène décarboné située à Béziers. Elle se concentrera sur le développement et le déploiement industriel d'une technologie de rupture de l'électrolyse pour la production d'hydrogène décarboné. Au travers d'un modèle unique de partenariat public-privé, Genvia combinera les savoir-faire et expertises de Schlumberger et du CEA, avec ceux de Vinci Construction, de Vicat et de l'Agence Régionale Energie Climat (AREC) Occitanie, société d'investissement de la Région Occitanie.

L'hydrogène est un vecteur énergétique polyvalent, élément-clé de la transition énergétique pour de nombreux pays qui visent la neutralité carbone à horizon 2050. La nouvelle société accéléra le développement et permettra le premier déploiement industriel de la technologie réversible d'électrolyseur haute température à oxyde solide du CEA, la plus efficace et la plus rentable pour la production d'hydrogène décarboné.