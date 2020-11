Vicat : vise une 'croissance marquée' de son EBITDA en 2020

03/11/2020 | 18:26

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 2 066 millions d'euros sur les neufs premiers mois de l'exercice 2020. Il est stable en base publiée (+0,3%), et en progression de +2,1% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2019.



Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 762 millions d'euros, en croissance de +6,0% en base publiée (+12,0% à périmètre et taux de change constants).



L'EBITDA s'établit à 403 millions d'euros au 30 septembre 2020, contre 373 millions d'euros sur la même période en 2019, soit une progression de +8,1% en base publiée (+11,7% à périmètre et change constants).



L'EBIT s'élève à 201 millions d'euros contre 175 millions d'euros, en croissance de +14,6% en base publiée (+20,5% à périmètre et change constants).



Le groupe s'attend désormais à une croissance marquée de son EBITDA à périmètre et changes constants sur l'ensemble de l'exercice.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.