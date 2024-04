VICI Properties, Inc. est spécialisé dans la détention et la gestion d'établissements d'hébergement et de divertissement. Le groupe dispose d'hôtels, de casinos et de terrains de golf loués à des opérateurs. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit : - hôtels et casinos (98%) ; - terrains de golf (2%). A fin 2021, le portefeuille se compose de 28 hôtels (25 062 chambres), de 4 terrains de golf et d'environ 39 510 salles de jeux. La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé