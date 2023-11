Vicinity Centres est une société australienne qui investit dans un portefeuille d'immeubles de commerce de détail. La société possède et gère des destinations commerciales à travers l'Australie et offre une gamme d'espaces commerciaux, résidentiels et de bureaux. La société détient un portefeuille direct avec des intérêts dans 59 centres commerciaux, y compris l'entreprise DFO Brisbane, et gère 29 actifs pour le compte de partenaires stratégiques, dont 28 sont détenus en copropriété par la société. Ses propriétés comprennent Bankstown Central, Bayside, Buranda Village, Chadstone, DFO Perth, Emporium Melbourne, Queen Victoria Building, QueensPlaza et The Glen. Ses propriétés en développement comprennent 1 Middle Road, Chadstone, Bankstown Central, 12 Balmoral Walk, Bayside, Box Hill Central, Box Hill, et Chatswood Chase Sydney. La société propose également une gamme de solutions pour le commerce de détail, telles que la publicité, les activations de marque, la location et les magasins éphémères.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial