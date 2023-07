Des avancées ont été réalisées dans l’électrification de la flotte de camions de la compagnie, ce qui a eu un impact positif sur les émissions du champ d’application 1 Lafarge Canada est la première compagnie nord-américaine du groupe Holcim à utiliser des camions entièrement électriques dans le cadre de ses activités

Lafarge Canada a annoncé aujourd’hui la réalisation d’une étape importante dans son engagement en matière de développement durable et dans son parcours vers l’atteinte d’émissions nettes zéro. La compagnie fait un pas décisif en électrifiant son parc de camions de travail en collaboration avec le fournisseur nord-américain de véhicules électriques Vicinity Motor Corp. (« VMC »), ce qui entraînera une réduction des émissions pour le champ d’application 1 sur le terrain.

De gauche à droite : Lincoln Kyne, Premier Vice-président, Lafarge Canada BC Market et William Trainer, PDG, VMC (Photo : Business Wire)

En collaboration avec VMC et le concessionnaire automobile Pioneer Automotive Group, Lafarge Canada a identifié une lacune dans l’offre du marché dans le segment des camions de travail et a choisi un véhicule industriel entièrement électrique construit sur mesure - le VMC 1200. Conçu pour exceller sur les sites de production et de granulats, même dans des conditions météorologiques difficiles, ce véhicule polyvalent établit une nouvelle norme en matière de transport durable dans l’industrie des matériaux de construction.

Lafarge Canada a décidé de déployer deux camions VMC entièrement électriques dans ses opérations de granulats et de béton-prêt-à-l’emploi en Colombie-Britannique, ce qui témoigne d’une évolution vers des solutions de transport durables. Alors que Lafarge élargit sa flotte, d’autres modèles de VMC seront intégrés d’ici à 2024.

Lincoln Kyne, Premier Vice-président de Lafarge Canada BC Market, s’exprimant sur sa fierté à l’égard de cette initiative, a déclaré : « Je suis particulièrement fier de cette initiative avant-gardiste dans l’industrie, avec Vicinity Motor Corporation, une entreprise enracinée en Colombie-Britannique. Ayant prouvé sa capacité à produire des véhicules électriques fiables qui circulent dans toute l’Amérique du Nord, je me réjouis de pouvoir collaborer à la conception de nouveaux modèles pour nos secteurs d’activités dans les années à venir. »

Brad Kohl, Président-Directeur général de Lafarge Canada (Ouest), a acquiescé : « Les avantages de cet effort d’électrification sont doubles : ils permettent de réaliser des économies de coûts et contribuent à la réduction des émissions du champ d’application 1 sur le terrain ». Il est estimé que chaque camion VMC 1200 devrait réduire les émissions reliées au transport par 6200 tonnes de CO2 par an, ce qui témoigne de l’engagement ferme de Lafarge en faveur du développement durable et de son rôle dans la lutte contre le changement climatique.

William Trainer, Président-Directeur général de Vicinity Motor Corp, a ajouté : « Nous sommes ravis d’annoncer ce nouveau partenariat d’électrification avec Lafarge, le plus grand fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Notre VMC 1200 est le véhicule idéal qui aidera l’équipe à faire progresser le transport durable et à réduire les émissions de carbone dans le secteur canadien des solutions de construction, contribuant ainsi à créer un monde meilleur pour toutes et tous. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Lafarge pour permettre leur parcours d’électrification. »

Lafarge Canada demeure engagé dans sa quête de pratiques durables dans l’industrie de la construction. Le projet d’électrification de son parc de camions représente une étape importante dans l’atteinte de l’objectif d’émissions nettes zéro et d’accélération de la croissance verte de la compagnie.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge Canada fait partie de Holcim, un chef de file mondial en matière de solutions de construction novatrices et durables. Poussés par leur objectif de faire progresser les gens et la planète, les 60 000 employés de l’entreprise ont pour mission de décarboniser le bâtiment tout en améliorant le niveau de vie de tous. La société permet à ses clients, dans toutes les régions, de construire mieux avec moins, grâce à sa large gamme de solutions circulaires et à faible émission de carbone, d’ECOPact à ECOPlanet. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l’isolation PRB, Holcim rend les bâtiments plus durables à l’usage, en favorisant l’efficacité énergétique et les rénovations écologiques. Avec le développement durable au cœur de sa stratégie, Holcim est en train de devenir une entreprise nette zéro avec des objectifs de 1,5 °C validés par SBTi.

www.lafarge.ca

À propos de Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ : VEV) (TSXV : VMC) (« VMC ») est un distributeur nord-américain de véhicules électriques destinés à l’utilisation publique et commerciale. La société tire parti d’un réseau de concessionnaires et de relations étroites avec des partenaires manufacturiers de classe mondiale pour fournir ses autobus électriques phares, CNG et au diesel propre Vicinity, ainsi que le camion électrique VMC 1200, aux marchés du transport en commun et de l’industrie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.vicinitymotorcorp.com.

