Vicinity Motor Corp. est un fournisseur canadien de véhicules électriques commerciaux destinés à un usage public et aux entreprises commerciales. La société est engagée dans la production et la vente d'autobus et de pièces de rechange en Amérique du Nord. Elle s'appuie sur un réseau de concessionnaires et sur des relations étroites avec des partenaires manufacturiers pour fournir ses autobus phares de proximité électriques, au gaz naturel comprimé (GNC) et au diesel propre, le camion électrique VMC 1200 et une navette VMC Optimal-EV. En outre, la société vend ses châssis électriques aux côtés de l'unité commerciale de J.B. Poindexter, EAVX, qui est le partenaire de la société, pour les intégrer dans des véhicules de livraison. Les différents modèles d'autobus et de camions de la société comprennent le Vicinity Lightning EV, le Vicinity Classic, le VMC 1200, le VMC Optimal S1LF et le VMC Optimal E1. Ses secteurs géographiques comprennent les États-Unis et le Canada. Les filiales de la société comprennent Vicinity Motor (Bus) USA Corp. et Vicinity Motor (Bus) Corp.

Secteur Véhicules et machines lourdes