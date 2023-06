Vicor Corporation : Craig-Hallum n'est pas inspiré par le dossier

Vicor Corporation conçoit, développe, fabrique et commercialise des composants de puissance modulaires et des systèmes de puissance pour convertir l'énergie électrique en vue de son utilisation dans des appareils alimentés par l'électricité. La société propose une gamme de produits de conversion d'énergie en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC). Elle fournit également des produits répondant à d'autres normes de tension continue. La société classe ses propositions en deux catégories : les produits avancés et les produits Brick. La catégorie des produits avancés comprend des produits utilisés pour mettre en œuvre son architecture de distribution propriétaire, Factorized Power Architecture (FPA), une architecture de distribution d'énergie qui permet de concevoir rapidement et avec souplesse des systèmes d'alimentation en utilisant des composants individuels optimisés pour remplir une fonction de conversion spécifique. Les convertisseurs au format Brick de la société fournissent la transformation intégrée, le redressement, l'isolation, la régulation, le filtrage et/ou la protection d'entrée nécessaires à l'alimentation et à la protection des charges, dans une gamme d'architectures d'alimentation conventionnelles.

Secteur Equipements et composants électriques