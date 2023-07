VICTORIA GOLD CORP. : Stifel GMP persiste à l'achat

Victoria Gold Corp. est une société minière aurifère basée au Canada. La société est engagée dans l'exploitation, l'exploration et l'acquisition de propriétés minières. L'actif phare de la société est sa propriété Dublin Gulch, détenue à 100 %, qui comprend le gisement d'or Eagle, le gisement Olive, le gisement de tungstène Wolf, la tendance Potato Hills, y compris Nugget, Raven, Lynx, Popeye, Rex-Peso, East Potato Hills, Eagle West, Falcon, ainsi que d'autres cibles. Le projet Dublin Gulch est situé dans le centre du Yukon, au Canada, à environ 375 kilomètres au nord de la capitale Whitehorse. La propriété couvre une superficie d'environ 555 kilomètres carrés, est accessible par route toute l'année et est alimentée par le réseau énergétique du Yukon. Les gisements Eagle et Olive comprennent des réserves probables d'environ 3,3 millions d'onces d'or provenant de 155 millions de tonnes de minerai d'une teneur de 0,65 gramme d'or par tonne.

Secteur Or