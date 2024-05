Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 10 mai 2024, Victoria Gold Corp. a élu Susan Flasha au poste d'administratrice. Mme Flasha est une géologue qui a concentré sa carrière de 20 ans sur l'exploration des métaux précieux et des métaux de base au Canada.

Elle a rejoint l'équipe de Brixton Metals en 2021 en tant que géologue principale et responsable du développement de l'entreprise, et a passé les 10 années précédentes en tant que géologue principale de projet pour la mine Brucejack et le programme d'exploration régional Bowser, exploités par Pretium Resources. Mme Flasha a débuté dans l'industrie en tant que géologue consultante chez C.J. Greig & Associates sur des projets en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Yukon, au Mexique et en Érythrée. Mme Flasha est titulaire d'une maîtrise en sciences géologiques de l'université Queen's.