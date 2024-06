Victoria PLC est un concepteur, fabricant et distributeur de produits de revêtement de sol. Elle conçoit, fabrique et distribue une gamme de moquettes, de carreaux de céramique et de porcelaine, de sous-couches, de dalles de vinyle de luxe (LVT), de gazon artificiel et d'accessoires de revêtement de sol, destinés au segment moyen à supérieur du marché. Ses segments comprennent les revêtements de sol souples au Royaume-Uni et en Europe, les carreaux de céramique au Royaume-Uni et en Europe, les produits de revêtement de sol en Australie et les produits de revêtement de sol en Amérique du Nord. Les activités du segment des revêtements de sol souples au Royaume-Uni et en Europe concernent la fabrication et la distribution de moquettes, de sous-couches, de gazon artificiel, de LVT et d'accessoires associés. Les activités du segment des carreaux de céramique au Royaume-Uni et en Europe concernent la fabrication et la distribution de carreaux de céramique pour les murs et les sols. Les activités du segment des produits de revêtement de sol en Australie concernent la fabrication et la distribution de moquettes, de sous-couches de revêtement de sol et de LVT. Les activités du segment Amérique du Nord concernent la distribution de revêtements de sol durs et de LVT.

Secteur Mobiliers de maison