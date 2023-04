Victoria prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires annuel grâce à des volumes de vente record

Victoria PLC - concepteur, fabricant et distributeur de revêtements de sol basé à Kidderminster, en Angleterre - prévoit que le chiffre d'affaires et les bénéfices sous-jacents avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'année se terminant le 1er avril seront conformes aux attentes du marché. La dernière estimation des attentes des analystes réalisée par l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,36 milliard et 1,52 milliard de livres sterling, et un Ebitda sous-jacent compris entre 196 millions et 203 millions de livres sterling. Note que le volume total vendu au cours de l'année a dépassé les 200 millions de mètres carrés pour la première fois en tant que société. En conséquence, le chiffre d'affaires s'élève à plus de 1,45 milliard de livres sterling. Perspectives confiantes pour l'exercice 2024 à la suite des mesures prises pour atténuer les pressions macroéconomiques à court terme qui influencent la demande des consommateurs.

Au cours de l'exercice clos le 2 avril 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,02 milliard de livres sterling et l'excédent brut d'exploitation sous-jacent à 162,8 millions de livres sterling.

Le président Geoff Wilding déclare : "Nous nous concentrons sur la réorganisation de Balta et sur l'intégration d'autres acquisitions récentes. L'achèvement de ces projets devrait se traduire par une augmentation significative de la productivité et des flux de trésorerie, même en période d'incertitude économique, ce qui renforce notre confiance dans les perspectives de croissance des bénéfices et de désendettement pour l'exercice 24."

En avril 2022, la société a acquis les divisions tapis et moquettes britanniques de Balta Group. Victoria déclare que l'intégration de Balta se déroule avec succès, le programme de réorganisation étant conforme au calendrier. La société prévoit d'achever l'opération au cours de cette année civile, ce qui aura un impact positif important sur les bénéfices et les flux de trésorerie futurs. Victoria s'attend à réaliser des gains de synergie d'au moins 15 millions d'euros par an après l'achèvement des travaux.

La société devrait annoncer ses résultats annuels en juillet.

Cours actuel de l'action : 490,50 pence, en hausse de 3,3 % à Londres mardi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.