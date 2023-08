Victoria's Secret & Co. est un détaillant de vêtements intimes et autres pour femmes, de produits de soins personnels et de beauté. L'entreprise vend ses produits sous deux marques, Victoria's Secret et PINK. L'entreprise opère à travers deux segments : L'Amérique du Nord et l'International. Les catégories de produits de la société comprennent les parfums, les produits de beauté, les vêtements, les vêtements de détente, les vêtements de nuit, les vêtements de sport et les maillots de bain. La société exploite environ 867 magasins en Amérique du Nord et 520 magasins à l'extérieur de l'Amérique du Nord, dont 62 magasins exploités par la société dans la Grande Chine et 458 magasins exploités par des partenaires, notamment dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. La société propose des produits en ligne sur www.VictoriasSecret.com et www.PINK.com et d'autres canaux en ligne.

Secteur Détaillant habillement et accessoires