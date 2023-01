Victoria's Secret : acquisition d'Adore Me

Victoria's Secret annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% d'Adore Me, une marque de vêtements intimes distribués par le canal numérique, acquisition qui devrait être relutive sur les bénéfices et les flux de trésorerie du groupe de lingerie en 2023.Ce dernier attend de l'acquisition des opportunités de ventes et de bénéfices significatives, y compris en tirant parti des capacités d'Adore Me pour améliorer l'expérience d'achat de ses clients et moderniser sa plateforme numérique.Selon Victoria's Secret, 'Adore Me constituera un important vecteur de croissance à long terme pour le groupe, générant des ventes rentables estimées à 250 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier 2022'.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.