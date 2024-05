(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Victorian Plumbing Group PLC - Détaillant de salles de bains basé dans le Lancashire, Angleterre - Le chiffre d'affaires du semestre au 31 mars a baissé de 1,5% à 144,6 millions de livres sterling, contre 146,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt augmente de 5,4 %, passant de 5,6 millions de livres sterling à 5,9 millions de livres sterling. L'entreprise ajoute : "Les clients continuent à rechercher de la valeur : "Alors que les clients continuent à rechercher la valeur, la demande pour les articles discrétionnaires à forte valeur ajoutée reste inchangée. Le groupe a continué à prendre des parts de marché de manière organique ; le chiffre d'affaires à périmètre constant en avril et au début du mois de mai 2024 a été conforme aux tendances du premier semestre 2024, la croissance du volume des commandes étant compensée par une baisse de la valeur moyenne des commandes." Augmentation du dividende intérimaire de 16% à 0,52 pence contre 0,45 pence.

----------

Xeros Technology Group PLC - Développeur de technologies de blanchisserie basé à Rotherham, en Angleterre - Le chiffre d'affaires en 2023 s'élève à 297 000 GBP, contre 164 000 GBP en 2022. La perte avant impôts se réduit à 4,7 millions de livres sterling, contre 7,4 millions de livres sterling. Neil Austin, directeur général, déclare : "Le travail entrepris pour renforcer l'orientation commerciale du groupe a permis de constituer une réserve plus importante que prévu de nouveaux accords potentiels. Nous sommes actuellement en pourparlers avec 10 grandes organisations intéressées par toutes les technologies du groupe".

----------

Jaywing PLC - Agence de publicité et de marketing basée à Sheffield et axée sur les données - annonce une augmentation de sa facilité de crédit, à la suite de discussions avec les prêteurs DSC Investment Holdings Ltd et Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. La facilité de prêt existante est augmentée de 1,0 million de livres sterling, ce qui inclut une commission d'arrangement de 30 000 livres sterling payable aux prêteurs, portant le total du financement à 10,8 millions de livres sterling. "Les nouveaux fonds, qui seront utilisés pour le fonds de roulement, sont disponibles en deux tranches égales, dont la première a été tirée et la seconde doit être tirée, sous réserve de l'accord des prêteurs, en juin 2024", précise Jaywing.

----------

Big Technologies PLC - société de technologie de surveillance à distance des personnes - déclare que les échanges sont conformes à ses attentes pour 2024. Le chiffre d'affaires pour la période de quatre mois se terminant en avril s'élève à 18,5 millions de livres sterling, inchangé par rapport à l'année précédente. Confiant dans un résultat conforme aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Le consensus sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situe entre 27,0 millions et 29,5 millions de livres sterling.

----------

Ingenta PLC - Fournisseur de logiciels et de services pour l'industrie de l'édition, basé à Oxford, Angleterre - Le chiffre d'affaires en 2023 a augmenté de 3,6 %, passant de 10,5 millions de livres sterling à 10,8 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt augmente de 36 %, passant de 1,5 million de livres sterling à 2 millions de livres sterling. Le dividende final augmente de 16 %, passant de 2,25 pence à 2,6 pence. Le dividende total augmente de 19 %, passant de 3,45 pence à 4,1 pence. La société déclare que ses activités sont actuellement conformes à ses attentes. "Après avoir gagné un certain nombre de nouveaux comptes clients clés et démontré qu'avec notre structure opérationnelle rationalisée, nous pouvons générer de nouvelles affaires de manière plus rentable, nous nous attendons à ce que tout nouveau revenu futur apporte une contribution substantielle à nos bénéfices et à nos flux de trésorerie", déclare le PDG Scott Winner.

----------

TheraCryf PLC - société de développement de médicaments en phase clinique axée sur l'oncologie et la neuropsychiatrie - Les recettes de l'exercice clos en mars 2024 s'élèvent à 396 000 GBP, contre 442 000 GBP l'année précédente. La perte avant impôt se réduit à 3,6 millions de livres sterling, contre 5 millions de livres sterling. Les dépenses d'exploitation passent de 5,4 millions de livres sterling à 3,8 millions de livres sterling. "Les perspectives pour l'année à venir sont prometteuses, notamment en ce qui concerne les financements non dilutifs, les collaborations universitaires de grande qualité, notre récente acquisition et nos nouveaux programmes", ajoute le communiqué.

----------

Cel AI PLC - fournisseur londonien de conseils de beauté et de recommandations de produits utilisant l'intelligence artificielle - affiche un chiffre d'affaires de 17 941 GBP pour les six mois se terminant le 29 février, en baisse par rapport aux 31 022 GBP de l'année précédente. La perte avant impôts passe de 1,8 million GBP à 603 619 GBP. Les frais administratifs passent de 1,8 million de livres sterling à 627 078 livres sterling. L'entreprise déclare avoir "achevé avec succès le redimensionnement de l'activité", en réduisant les coûts dans le processus. "Bien que le développement de l'IA soit très prometteur pour l'avenir de l'entreprise, il est important de noter que les résultats tangibles peuvent prendre plus de temps à se matérialiser", prévient l'entreprise.

----------

Baron Oil PLC - exploration pétrolière et gazière avec des actifs au Royaume-Uni et au Timor-Leste - Ne déclare aucun revenu en 2023, comme en 2022. La perte avant impôt passe de 1,4 million GBP à 1,7 million GBP. Les frais d'administration passent de 1,2 million GBP à 1,5 million GBP. En outre, et pour "refléter son orientation stratégique sur le gaz en Asie du Sud-Est", elle propose un changement de nom. Elle propose de changer son nom en Sunda Energy PLC. Cette proposition sera soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. Baron Oil ajoute qu'elle a fait des "progrès significatifs" dans la planification opérationnelle du puits Chuditch-2. Il s'agit notamment de l'étude du site, des négociations relatives à l'appareil de forage et de la conception des essais de puits et de production.

----------

Southern Energy Corp - société d'exploration et de production de gaz naturel - Les ventes de pétrole et de gaz naturel au cours du premier trimestre clos le 31 mars ont chuté de 7,6 %, passant de 5,2 millions d'USD à 4,8 millions d'USD. La perte nette passe de 1,1 million d'USD à 3,1 millions d'USD. Ian Atkinson, PDG, déclare : "Les résultats de la société pour le premier trimestre 2024 montrent la résilience de notre activité dans un environnement qui a connu l'un des hivers les plus chauds de l'histoire des États-Unis. Ce temps chaud s'est accompagné d'une faible demande de gaz naturel pour le chauffage et d'une baisse des prix."

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.