Victorian Plumbing Group plc est un détaillant de salles de bains basé au Royaume-Uni, qui propose une gamme de plus de 34 000 produits aux consommateurs et aux professionnels. L'entreprise offre à ses clients un guichet unique pour toute la salle de bains, avec plus de 130 marques propres et tierces dans un éventail de prix. Elle offre un guichet unique pour un assortiment de produits de salle de bains, notamment des douches, des toilettes, des baignoires, des robinets, des radiateurs et des accessoires de salle de bains. Son offre est étayée par un mélange de plus de 100 marques tierces bien connues, dont Grohe, Roca et Hansgrohe, et par son propre portefeuille de marques, comprenant plus de 25 marques vendues exclusivement sur son site web, dont Arezzo, Chatsworth et la gamme Victorian Plumbing. La collection de salles de bains de la marque Victorian Plumbing propose une gamme de baignoires, de poteries et d'articles en laiton dans une variété de designs pour s'adapter à un large éventail d'environnements. La marque Arezzo propose un design moderne à des prix abordables.

Secteur Mobiliers de maison