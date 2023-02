Le directeur financier de Victorian Plumbing démissionne ; Daniel Barton le remplacera

Victorian Plumbing Group PLC - Détaillant spécialisé dans les salles de bains en ligne - Le directeur financier Paul Meehan quittera ses fonctions le 31 mars afin de "poursuivre d'autres opportunités". Daniel Barton, actuellement directeur des finances, remplacera Meehan au poste de directeur financier. Barton sera nommé au conseil d'administration le 1er avril, tandis que Meehan restera dans l'entreprise jusqu'au 30 juin afin d'assurer un "transfert ordonné" de ses responsabilités.

Le fondateur et directeur général Mark Radcliffe déclare : "Je suis ravi que Dan ait accepté d'occuper le poste de directeur financier. Il a travaillé aux côtés de Paul depuis l'année dernière et a déjà apporté une contribution significative à la fonction financière et au groupe dans son ensemble. Le conseil d'administration est convaincu qu'il est la bonne personne pour succéder à Paul en tant que CFO."

Cours actuel de l'action : 92,70 pence, en hausse de 0,5% à Londres mardi matin

Variation sur 12 mois : + 0,5 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

