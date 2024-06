Victorias Milling Company, Inc. est une société intégrée de sucre brut et raffiné basée aux Philippines. La société exploite des usines et des raffineries de sucre et de produits connexes, ainsi que des services d'ingénierie. Les segments de la société comprennent le broyage du sucre, les opérations de distillerie, la production d'électricité et d'autres. Le secteur du broyage du sucre se consacre à la vente de sucre brut et de mélasse. Le segment Distillerie produit de l'alcool et de l'éthanol avec une capacité journalière réelle de 50 000 litres, la mélasse étant la matière première principale. La mélasse provient des exploitations sucrières qui la produisent en tant que sous-produit. Le segment Production d'électricité est engagé dans la production d'électricité à partir de ressources énergétiques renouvelables pour la vente en gros d'électricité aux compagnies d'électricité, aux services de distribution, aux coopératives électriques, aux fournisseurs d'électricité au détail, aux agrégateurs et à d'autres clients. Le segment Autres comprend la transformation alimentaire, la vente et la location de biens immobiliers et les loisirs.

Secteur Transformation des aliments