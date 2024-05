Victory Capital Holdings, Inc. est une société de gestion d'actifs diversifiée à l'échelle mondiale. La société propose des stratégies d'investissement spécialisées aux institutions, aux intermédiaires, aux plateformes de retraite et aux investisseurs individuels. Avec 11 franchises d'investissement autonomes et une plateforme de solutions, la société offre une gamme de produits d'investissement, y compris des fonds communs de placement gérés activement et passivement, des fonds négociés en bourse (ETF) basés sur des règles et actifs, des comptes séparés institutionnels, des produits d'assurance variables (VIP), des investissements alternatifs, des fonds privés à capital fixe et un plan d'épargne-études 529. Ses stratégies sont également proposées par le biais de produits d'investissement de tiers, notamment des fonds communs de placement, des stratégies de modèles d'ETF de tiers, des comptes gérés séparément pour les particuliers et des comptes gérés unifiés. Ses franchises et notre plateforme de solutions gèrent collectivement un ensemble diversifié de 118 stratégies d'investissement. Le conseiller en investissement de la société est Victory Capital Management Inc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds