Victory Capital Holdings, Inc. est une société de gestion d'actifs diversifiée. La société se concentre sur la fourniture de services et de produits de gestion des investissements aux investisseurs institutionnels, intermédiaires, aux plateformes de retraite et aux particuliers. Elle possède environ 10 franchises d'investissement autonomes et une plateforme de solutions. Elle propose une gamme de styles et de véhicules d'investissement, notamment des fonds communs de placement gérés activement, des comptes séparés institutionnels, des comptes gérés séparément, des produits de comptes gérés unifiés, des fonds de fiducie collectifs, des fonds privés, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'autres véhicules communs et des fonds négociés en bourse (ETF). Sa plateforme de franchises et de solutions gère collectivement un ensemble diversifié d'environ 117 stratégies d'investissement pour une gamme de clients institutionnels et particuliers et d'investisseurs directs. Le conseiller en placement de la société est Victory Capital Management Inc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds