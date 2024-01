Victrex plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la fabrication et la vente de polymères de haute performance. La société développe des solutions polymères en polyétheréthercétone (PEEK) et PAEK, ainsi que des pièces semi-finies et finies. La société opère à travers deux segments : Le secteur industriel et le secteur médical. Le segment industriel se concentre sur les marchés de l'énergie et de l'industrie, des revendeurs à valeur ajoutée (VAR), de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'électronique. Le segment médical se concentre sur la fourniture de solutions spécialisées pour les fabricants d'appareils médicaux. Les filiales de la société comprennent Victrex Manufacturing Limited, Invibio Limited, Invibio Knees Limited, Invibio Device Component Manufacturing Limited et Juvora Limited.

Secteur Chimie de spécialité