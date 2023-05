Le bénéfice intermédiaire de Victrex baisse mais le paiement reste stable ; optimiste sur les perspectives

(Alliance News) - Victrex PLC a annoncé mardi un bénéfice inférieur au premier semestre de l'exercice 2023 en raison de l'augmentation des frais de vente, de marketing et d'administration et de la baisse des volumes.

Le bénéfice avant impôt de la société de solutions de polymères a chuté à 39,1 millions de livres sterling, contre 43,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Victrex a expliqué que le bénéfice avant impôt a diminué en raison de la baisse des volumes, de l'inflation des coûts et d'investissements ciblés. Les volumes de vente ont chuté de 14 %, passant de 2 264 tonnes à 1 941 tonnes.

Victrex a déclaré un dividende intérimaire de 13,42 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente.

"Notre performance au premier semestre a été tirée par des prix solides, un meilleur panorama des ventes et des devises, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1%, malgré un environnement macroéconomique plus doux, entraînant des volumes plus faibles, par rapport à un exercice 2022 record", a déclaré le directeur général Jakob Sigurdsson.

En ce qui concerne l'exercice 2023, qui se terminera le 30 septembre, l'entreprise prévoit un bénéfice avant impôt conforme à celui de l'exercice 2022, soit 87,7 millions de livres sterling.

"Victrex reste bien placée pour le moyen et le long terme, avec un cœur de métier solide, une commercialisation croissante de nos mégaprogrammes, un modèle d'entreprise hautement générateur de trésorerie, et de solides références environnementales, sociales et de gouvernance ", a déclaré la société.

Les actions de Victrex étaient en baisse de 8,3 % à 1 502,00 pence à Londres mardi matin.

