VIDELIO: activité en repli de plus de 18%

Données financières

EUR USD
CA 2019 247 M 298 M -
Résultat net 2019 4,53 M 5,47 M -
Tréso. nette 2019 4,62 M 5,59 M -
PER 2019 10,6x
Rendement 2019 -
Capitalisation 62,7 M 76,7 M -
VE / CA 2018 0,14x
VE / CA 2019 0,17x
Nbr Employés 920
Flottant 10,5%

Tendances analyse technique VIDELIO S.A.

Court Terme Moyen Terme Long Terme
Tendances Haussière Haussière Haussière

Evolution du Compte de Résultat

Dirigeants et Administrateurs

Nom Titre
Guillaume Durieux Chief Executive Officer
Jean-Philippe Melet Chairman-Management Board
Robert Léon Chairman-Supervisory Board
Bertrand Maes Director-Operations
Geneviéve Giard Member-Supervisory Board

Secteur et Concurrence

Var. 1janv Capitalisation (M$)
VIDELIO S.A. 62.03% 77
CINTAS CORPORATION -7.19% 34 455
TELEPERFORMANCE 1.03% 19 679
LG CORP. 10.06% 15 126
EDENRED 2.05% 14 232
INTERTEK GROUP PLC -2.80% 12 482