Videlio S A : Exposé sommaire sur la situation de la société

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 ET EVENEMENTS SUBSEQUENTS

A périmètre publié et comparable, le chiffre d'affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en diminution de 24,7 % au 31 mars 2021 et s'établit à 24,6 M€ contre 32,7 M€ au 31 mars 2020.

Après avoir levé toutes les conditions suspensives, VIDELIO, leader français du marché de l'intégration audiovisuelle a finalisé aujourd'hui [le 30 avril 2021] l'acquisition de l'activité Entertainment du Groupe finlandais Wärtsilä, activité spécialisée dans le domaine du design, de la fabrication, de l'ingénierie et de l'intégration de systèmes « entertainment » pour les bateaux de croisière et les parcs à thème.

Les comptes annuels et consolidés de même que les rapports des commissaires aux comptes s'y rapportant, ainsi que l'activité et les résultats de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, sont présentés dans le document d'enregistrement universel 2020 de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 1er avril 2021 sous le numéro D. 21-0251, contenant le rapport financier annuel, le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe du directoire ainsi que le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.videlio.com, rubrique « Relations investisseurs »). Aucun élément nouveau n'est à signaler depuis la publication du document d'enregistrement universel 2020 à l'exception du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 et de la réalisation de l'acquisition de l'activité Entertainment de Wärtsilä qui a fait l'objet d'un communiqué diffusé le 30 avril 2021. Figurent ci-dessous les principaux extraits des communiqués des 1er et 30 avril et 14 mai 2021. En outre, il est rappelé que la Société est actuellement visée par une offre publique d'achat simplifiée. L'ensemble des documents relatifs à cette offre est accessible sur le site internet de la Société (www.videlio.com, rubrique « Relations investisseurs ») et sur le site de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ) .

Impact potentiel de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sur l'activité et les résultats de l'année 2021

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 reste pénalisé par l'épidémie de COVID 19 sur l'activité Evénementielle et l'activité Cruise, l'activité Corporate ayant au contraire fait preuve d'une belle dynamique de reprise. Sur l'activité Cruise il s'agit d'un décalage dû au report du départ d'un navire en construction aux chantiers de l'Atlantique.

* * *

COMPTES CONSOLIDES AUDITES 2020 (COMMUNIQUE DU 1ER AVRIL 2021)

A - Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (Comptes consolidés arrêtés par le directoire - Comptes audités)

1. Faits marquants de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Le 12 mai 2020, VIDELIO a réalisé l'acquisition de la société de droit Suisse Nevicom SA. Créée en 1999 et réunissant une dizaine de collaborateurs, Nevicom est un intégrateur de solutions audiovisuelles et de communications unifiées. Cette acquisition vise notamment à accélérer le développement du Groupe à l'international. Plus globalement, à travers ce rachat, le Groupe pourra d'une part renforcer sa croissance sur le marché des communications unifiées et d'autre part proposer aux entreprises helvétiques l'ensemble de ses autres domaines d'expertises. Nevicom apparaît comme une véritable tête de pont pour le Groupe et lui permettra de se développer durablement en Suisse. Alejandro Lopez, fondateur et dirigeant de Nevicom, accompagne cette intégration et reste à la tête de Nevicom qui a intégré le secteur « Corporate » du Groupe.

La Société a signé le 29 juillet 2020 un contrat de prêts comprenant (i) un prêt d'un montant de 10 M€ destiné au financement partiel du remboursement de l'endettement existant dont le tirage est intervenu le 29 juillet 2020, (ii) un crédit croissance externe confirmé d'un montant de 21,5 M€ et (iii) un crédit croissance externe non-confirmé d'un montant de 15 M€. La Société a souscrit en septembre 2020 un contrat de prêt d'un montant de 5 M€ en principal auprès de BPI France destiné à renforcer la structure financière du Groupe.

Impact de l'épidémie de la covid-19 sur l'exercice 2020

Si le premier semestre a été fortement impacté par la crise sanitaire, le deuxième semestre a permis un retour progressif à la normale de l'activité Corporate. En revanche, la crise a eu un impact significatif sur certaines activités du Groupe particulièrement exposées : l'activité événementielle et l'activité Cruise. En effet, même si certains grands événements, sportifs notamment, ont été maintenus et qu'une activité alternative d'événements distanciels en studio a été développée, l'incertitude sanitaire a engendré des décalages et des annulations. L'activité Cruise quant à elle a été partiellement impactée, principalement sur la partie « refurbishing », les chantiers « new-built » s'étant en revanche poursuivis normalement.

Les mesures mises en place ces derniers mois comme le recours au travail partiel, l'étalement de certaines charges sociales ainsi que la réduction des coûts engagés notamment sur les frais généraux ont permis de limiter la baisse du résultat d'exploitation du Groupe à 28 % entre 2019 et 2020. Un retour à une situation « normalisée » est attendu pour 2022 sur l'ensemble des activités du Groupe à l'exception de l'activité Events pour laquelle le Groupe anticipe une mutation structurelle du marché.

2. Compte de résultat (K€) 2020(1) 2019(2) Évolution 2020/2019 (%) Chiffre d'affaires 201 405 246 777 -18,4 Corporate 99 997 105 639 -5,3 Entertainment 101 408 141 138 -28,1 Ebitda* 15 711 19 366 -18,9 Résultat opérationnel courant - Ebit 8 721 12 159 -28,3 Corporate 4 910 4 002 22,7 Entertainment 3 811 8 157 -53,3 Résultat net avant impôt -104 8 153 -101,3 Charge d'impôt -2 035 -3 628 -43,9 Résultat net(3) -2 138 4 525 -147,2 Résultat de base par action (€) -0,09 0,18 -150,0

La société Nevicom SA a intégré le périmètre de consolidation à compter du 12 mai 2020, date de son acquisition par le Groupe. En 2019, le périmètre de consolidation a été modifié comme suit : la société Cowork.io a intégré le périmètre de consolidation à compter du 7 mars 2019, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ;

la société VIDELIO Middle East est sortie du périmètre de consolidation à compter de sa date de cession, soit le 3 juillet 2019 ;

les sociétés G2J Asia Pacific, IEC AV Integration & Services GmbH et BN Security & Defence Ltd sont sorties du périmètre de consolidation au résultat de leur dissolution

la société Digital Cosy a été absorbée par voie de fusion par VIDELIO avec effet rétroactif au plan comptable et fiscal au 1 er janvier 2019. En l'absence d'intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l'ensemble consolidé.

Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation correspond à l'excédent brut d'exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d'exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d'exploitation courant.

-2-