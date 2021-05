Videlio S A : annonce la désignation de Paper Audit & Conseil en qualité d'expert indépendant dans le cadre de l'OPAS-RO déposée par Crozaloc

VIDELIO annonce la désignation de Paper Audit & Conseil en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire déposée par Crozaloc

Gennevilliers, le 3 mai 2021 :

Il est rappelé que Talis et Comir, actionnaires historiques de Crozaloc, holding de contrôle de VIDELIO, ont annoncé fin janvier 2021 un projet d’opérations sur le capital des sociétés Crozaloc et VIDELIO avec un consortium d’investisseurs conduit par Hivest Capital Partners, ainsi que le dépôt par Crozaloc, en tant qu’initiateur pour le concert constitué entre elle et ses actionnaires, d’une offre publique d’achat simplifiée qui serait suivie d’un retrait obligatoire des actions VIDELIO des négociations sur le marché réglementé Euronext. La réalisation définitive des opérations sur le capital des sociétés Crozaloc et VIDELIO a été rendue publique le 16 avril 2021.

Le conseil de surveillance qui s’est réuni après l’annonce de janvier 2021 susvisée a décidé, à l’unanimité de ses membres, de nommer le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée et de la procédure de retrait obligatoire, en application des dispositions des articles 261-1 I 1°, 261-1 I 2° et 261-1 II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. En application de l’article 261-1-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, VIDELIO a soumis la nomination du cabinet Paper Audit & Conseil à l’Autorité des marchés financiers qui ne s’y est pas opposée.

Le conseil de surveillance se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur les termes et conditions du projet d’offre publique d’achat simplifiée qui sera suivie d’un retrait obligatoire, après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant.

Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil de surveillance figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par VIDELIO et soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers.

Contact de l’expert indépendant :

Paper Audit & Conseil

Monsieur Xavier Paper

222 boulevard Pereire – 75017 Paris

Tel : + 33.1.40.68.77.41 – Mail : xpaper@xavierpaper.com

Contact relations investisseurs VIDELIO :

Gwénaëlle de Chambure

Directrice administrative et financière

Tel : + 33.1.46.88.28.28 – Mail : gdechambure@videlio.com

A propos de VIDELIO

Fort d’un savoir-faire unique dans l’univers de l’intégration audio-vidéo, VIDELIO accompagne les entreprises, les créateurs d’événements, les acteurs médias et les armateurs de bateaux de croisières à chaque étape de leur transformation. De la phase de conseil au choix des technologies en passant par le déploiement et la conduite du changement, notre métier est de concevoir, intégrer et opérer, sur site ou dans le Cloud, des solutions audiovisuelles et collaboratives innovantes.

Le Groupe emploie 920 collaborateurs dans 7 pays. VIDELIO a réalisé un chiffre d’affaires de 201,4 millions d’euros en 2020. La société est cotée sur le marché Euronext de Paris.

www.videlio.com

Euronext Paris Compartiment C – Code ISIN FR0000066680 – Mnémonique VDLO www.videlio.com

