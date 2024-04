(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

AB Dynamics PLC - Concepteur, fabricant et fournisseur de produits de test, de simulation et de mesure avancés, basé dans le Wiltshire - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 29 février a augmenté de 7,5 %, passant de 48,6 millions de livres sterling à 52,3 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt passe de 1,8 million de livres sterling à 5,1 millions de livres sterling. "Le groupe a réalisé de solides performances au premier semestre, profitant de conditions favorables sur les marchés clés et démontrant les avantages des investissements réalisés ces dernières années dans la capacité commerciale et opérationnelle de l'entreprise", a déclaré le directeur général James Routh. Notre solide carnet de commandes nous donne une bonne visibilité pour le second semestre de l'année. "Tout en étant attentif au calendrier de conversion du pipeline et aux délais de livraison des clients, le conseil d'administration reste confiant dans la capacité du groupe à réaliser de nouveaux progrès financiers et stratégiques cette année. Avec une forte dynamique commerciale à l'aube du second semestre et bénéficiant de l'acquisition de VTS et de l'amélioration des marges, le conseil d'administration s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation de l'année complète soit supérieur à ses attentes. AB Dynamics augmente son dividende de 20 %, passant de 1,94 pence à 2,33 pence.

Videndum PLC - Fabricant londonien de logiciels et de matériel pour l'industrie cinématographique - Le chiffre d'affaires des activités poursuivies en 2023 s'élève à 306,9 millions de livres sterling, soit une baisse de 31 % par rapport aux 442,5 millions de livres sterling enregistrés en 2022. La société passe d'un bénéfice de 42,2 millions de GBP à une perte avant impôts de 18,8 millions de GBP. Videndum indique que les grèves des scénaristes et des acteurs américains, les conditions de marché difficiles et le "déstockage" ont nui à son résultat de 2023. Pour ce qui est de l'avenir, Videndum ajoute : "La confiance de l'industrie dans la reprise après la grève reste forte, mais la reprise significative du marché du cinéma et de la télévision scénarisée prévue en mars ne s'est pas matérialisée et est maintenant attendue à partir de juin. Le rapport se poursuit : "Le conseil d'administration reste confiant dans le fait que le groupe bénéficiera d'une forte reprise au second semestre 2024, alors que le marché du cinéma et de la télévision scénarisée se rétablit progressivement, bien que le rythme et la forme de la reprise post-grève soient incertains." Videndum n'a pas versé de dividende pour 2023, contre 40,0 pence pour 2022.

Fiinu PLC - Banque numérique basée à Weybridge, Surrey, et créatrice de l'offre de gestion budgétaire Plugin Overdraft - La perte avant impôts en 2023 se creuse pour atteindre 8,3 millions de livres sterling, contre 8,2 millions de livres sterling au cours des neuf mois précédant le 31 décembre 2022. La période précédente ne dure que neuf mois car Fiinu a modifié sa date de référence comptable de fin mars à fin décembre. Cette mesure visait à "aligner les filiales sur Fiinu". Fiinu n'a déclaré aucun chiffre d'affaires en 2023, sans changement par rapport à la période précédente. "L'année dernière a été difficile pour la direction, mais alors que nous traversons cette période charnière dans le parcours de notre entreprise, je suis encouragé par les progrès que nous réalisons", a déclaré Marko Sjoblom, directeur général de Fiinu. M. Sjoblom ajoute : "À court terme, tout en continuant à rechercher un financement provisoire et conditionnel pour nous permettre de réembaucher le personnel clé et de redemander notre licence bancaire, nous explorerons de nouvelles sources de revenus, telles que les technologies en marque blanche et les possibilités de coentreprise. Ces opportunités, qui ont toujours fait partie de notre stratégie, nous permettraient de générer des revenus immédiats sous forme de licences de services bancaires, de prouver que le produit est adapté au marché et que la technologie fonctionne, mais aussi d'ouvrir la voie à nos ambitions à long terme pour Fiinu Bank".

Orosur Mining Inc - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Amérique du Sud - La perte nette des activités poursuivies pour la période de neuf mois se terminant le 29 février est ramenée de 1,8 million USD à 1,2 million USD. Les frais généraux et administratifs diminuent de 2,4 % pour atteindre 1,3 million d'USD, tandis que les frais d'exploration diminuent sensiblement, passant de 534 000 USD à 72 000 USD. L'entreprise réalise un gain de change de 157 000 USD, contre 106 000 USD l'année précédente. Pour l'avenir, la société indique qu'elle concentrera ses investissements sur la Colombie et l'Argentine. Elle cherchera également à faire avancer son projet au Nigeria, car "les prix du lithium continuent de se redresser". Elle ajoute : "La société cherche à donner la priorité à ses investissements en Colombie et en Argentine : "Comme la société cherche à donner la priorité à l'utilisation de son capital, elle ne poursuivra plus d'activité sur son projet brésilien et, en conséquence, Orosur mettra fin à son accord JV avec Meridian Mining UK Societas sur le projet d'étain d'Ariquemes.

RM Infrastructure Income PLC - s'oriente vers une "liquidation gérée" de la société, mais a investi dans des prêts à des actifs d'infrastructure - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de 2023 diminue de 3,9 % en glissement annuel, passant de 92,49 pence à 88,88 pence. Maintien du dividende annuel à 6,50 pence par action. RM ajoute : "Depuis le début du processus de liquidation gérée, la société s'attend à ne pas pouvoir continuer à verser des dividendes au taux de 6,5 pence par action par an, comme c'était le cas auparavant. Au lieu de cela, la société ne versera des dividendes que dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir le statut de fonds d'investissement. Au fur et à mesure que la taille du portefeuille de la société diminuera, ses coûts fixes représenteront une part plus importante de ses revenus".

Trellus Health PLC - Fournisseur de plateformes de santé numérique basé à White Plains, New York - La perte avant impôts en 2023 se réduit à 6,3 millions USD, contre 8,8 millions USD en 2022. Revenus nominaux de 19 000 USD, en grande partie inchangés par rapport à 18 000 USD. "L'année écoulée a été marquée par de grands progrès pour Trellus Health. Après l'achèvement réussi de notre modèle direct au consommateur", déclare le PDG Marla Dubinsky. "Nos projets pilotes signés puis étendus au cours de l'année nous ont fourni des informations précieuses. Ces enseignements nous ont permis de conclure des accords B2B2C plus importants, axés sur la réduction des coûts de santé et l'amélioration des résultats." En février, l'entreprise a annoncé un accord avec un "grand plan de santé américain" pour une durée maximale de 21 mois. Le plan de santé est axé sur la gestion des maladies inflammatoires de l'intestin.

