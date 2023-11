Videndum plc est un fournisseur britannique de produits matériels de marque et de solutions logicielles pour le marché de la création de contenu. La société compte parmi ses clients des diffuseurs, des studios de cinéma, des sociétés de production et de location, des photographes, des créateurs de contenu indépendants (ICC), des vloggers, des influenceurs, des joueurs, des équipes de sonorisation professionnelles et des entreprises. L'entreprise opère par le biais de trois divisions. La division Media Solutions conçoit, fabrique et distribue des équipements de marque pour les appareils photographiques, les caméras vidéo et les smartphones. La division Production Solutions conçoit, fabrique et distribue des produits et solutions de marque et techniquement avancés pour les diffuseurs, les sociétés de production de films et de vidéos, les créateurs de contenu indépendants et les entreprises. La division Creative Solutions développe, fabrique et distribue des produits et des solutions de marque pour les sociétés de production de films et de vidéos, les créateurs de contenu indépendants, les joueurs, les entreprises (médicales et industrielles) et les radiodiffuseurs.

Secteur Appareils électroniques