Videndum s'attend à un impact négatif de la grève des écrivains aux Etats-Unis

(Alliance News) - Videndum PLC a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que la demande à court terme pour certains de ses produits soit affectée par la grève des scénaristes aux Etats-Unis.

Videndum fabrique du matériel et des logiciels pour le marché de la création de contenu, notamment pour les diffuseurs et les studios de cinéma. L'entreprise est basée à Londres.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de 9,2 % mardi à Londres.

La Writers' Guild of America, qui regroupe deux syndicats américains représentant les scénaristes de télévision et de cinéma à New York et à Los Angeles, a appelé à la grève mardi. La grève a entraîné l'interruption de certaines productions télévisuelles américaines, a déclaré Videndum.

En conséquence, la société a déclaré que la demande à court terme pour ses produits de cinéma et de télévision scénarisée aux États-Unis - qui représentent environ 20 % des revenus de la société - a été affectée. Cela augmentera probablement la pondération du second semestre de la performance de la société en 2023 et crée également un "éventail plus large" de résultats possibles pour l'année que prévu précédemment.

Videndum a déclaré qu'en cas de grève prolongée des écrivains, sa performance financière pour 2023 sera probablement inférieure aux attentes. Il a toutefois ajouté qu'il était "difficile" de prévoir la durée et l'impact possibles de la grève.

Le consensus actuel établi par la société pour 2023 prévoit un bénéfice avant impôt ajusté compris entre 53,1 millions et 55,3 millions de livres sterling.

La dernière grève des écrivains américains, en 2007, a duré 100 jours.

Plus positivement, Videndum a noté qu'elle enregistrait de bonnes performances dans d'autres régions et segments, tels que Media Solutions, où elle a constaté un retour après la fermeture en Chine ainsi qu'un retour à la croissance en Europe.

Le directeur général, Stephen Bird, a déclaré : "Les moteurs à long terme de l'entreprise restent toutefois attrayants et nous continuons à mettre en œuvre des mesures d'auto-assistance pour rationaliser notre base de coûts, afin de nous assurer que l'entreprise est encore mieux positionnée. La conférence [National Association of Broadcasters] a été la plus grande convention mondiale sur la radiodiffusion organisée au cours des quatre dernières années et nous sommes extrêmement satisfaits de l'accueil réservé au lancement de nos nouveaux produits, qui stimuleront la croissance. Les produits que nous avons lancés au cours des trois dernières années devraient représenter environ la moitié du chiffre d'affaires de l'année en cours.

La société a déclaré qu'elle publierait ses résultats du premier semestre le 10 août.

