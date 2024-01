Video Display Corporation est un fournisseur et un fabricant de produits, de composants et de systèmes vidéo pour l'affichage visuel et la présentation de supports d'information électroniques dans un large éventail d'exigences et d'environnements. La société conçoit, développe, fabrique, commercialise, distribue et installe des produits et des systèmes d'affichage technologiquement avancés, des composants de base aux systèmes clés en main, pour les organisations gouvernementales, militaires, aérospatiales, médicales, industrielles et commerciales. Elle opère principalement dans quatre divisions : produits de simulation, de formation et d'affichage, produits cyber sécurisés, tubes cathodiques d'affichage de données (CRT), et autres produits informatiques. Ses produits comprennent des systèmes d'affichage en dôme pour simulateurs d'avions, des systèmes d'affichage multi-facettes pour simulateurs d'avions, des murs vidéo pour les centres de diffusion et de contrôle, des murs vidéo robustes pour les centres d'information de combat (CIC), des écrans plats et des ordinateurs robustes, des produits TEMPEST, des services TEMPEST, des mises à niveau de projecteurs et de moniteurs, et des écrans de projection.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques