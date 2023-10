Videocon Industries Limited opère dans les secteurs de l'électronique grand public et des appareils ménagers, ainsi que du pétrole et du gaz. Son activité est divisée en deux segments : la fabrication, l'assemblage, la commercialisation et la distribution de produits électroniques grand public et d'appareils électroménagers (CEHA Business), notamment des climatiseurs, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des machines à laver, des téléphones portables et des tablettes, et le pétrole et le gaz. Ses produits comprennent des téléviseurs, des réfrigérateurs, des lave-linge, des climatiseurs et d'autres petits appareils. Ses téléviseurs comprennent Ai Smart TV, Liquid Luminous Display, 4K Ultra HD, Wireless display connectivity et Star rated. Elle a élargi son portefeuille de produits en proposant des lave-linge entièrement automatiques à chargement par le haut et des lave-linge entièrement automatiques à chargement frontal dans des tailles allant de 5,5 kg à 10 kg. Ses petits appareils électroménagers comprennent des fours à micro-ondes, des friteuses Oxy, des tables de cuisson à induction, des grille-pain, des appareils à sandwich, des cuiseurs à riz, des fers à repasser et des radiateurs. L'entreprise possède des installations de production à Chittegaon, Bharuch et Warora.