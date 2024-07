Vidrala SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est l'industrie du verre. La société opère à travers deux segments : Espagne et Union européenne. Les activités de la société comprennent la production, la distribution et la vente de bouteilles et d'emballages en verre utilisés dans les industries alimentaires et des boissons. La société mène ses propres activités de recherche et de développement (R&D). Elle exploite des usines de production et des fours de fusion situés dans des pays tels que le Portugal, la France, la Belgique et l'Italie. La société possède des filiales telles que Crisnova Vidrio SA, Inverbeira Sociedad de Promocion de Empresas SA, Gallo Vidro SA, Castellar Vidrio SA, Corsico Vetro SRL, MD Verre SA, Omega Immobiliere et Financiere SA, Investverre SA et CD Verre SA.