VIEL & Cie : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Paris, le 19 mai 2022

VIEL & Cie annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.viel.com, dans la rubrique « Information réglementée ».

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Contacts :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 56 43 70 20



Claire Doligez

T : + 331 53 70 74 48

Pièce jointe