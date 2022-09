VIEL & Cie - Résultat du 1er semestre 2022 : Chiffre d'affaires consolidé 494,2 M, Résultat d'exploitation 65,0 M, Résultat avant impôt 73,2 M, Résultat net 59,7 M, Résultat net pdg 41,9 M

Résultat du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 12,7% à 494,2 millions d’euros

à cours de change courants (+7,4% à cours de change constants)

Résultat d’exploitation de 65,0 millions d’euros

en progression de 13,9% à cours de change courants

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôt de 73,2 millions d’euros

(+ 39,7% à cours de change courants, + 34,8% à cours de changes constants)

Résultat net de 59,7 millions d’euros (+44,1% à cours de change courants)

Résultat net- part du groupe de 41,9 millions d’euros

(+48,6% à cours de change courants)

En millions d'euros 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Variation* cours variables Variation* cours constants Chiffre d’affaires 494,2 438,4 12,7% 7,4% Résultat d’exploitation ** 45,8 44,2 3,5% -1,6% Quote-part de résultat des participations MEE 19,2 12,8 50,0% 47,9% Résultat d’exploitation yc sociétés associées 65,0 57,0 13,9% 9,5% Résultat financier 8,2 -4,6 277,5% 277,7% Résultat avant impôts 73,2 52,4 39,7% 34,8% Impôts sur les bénéfices -13,5 -11,0 22,8% 18,0% Résultat net de l’exercice 59,7 41,4 44,1% 39,3% Part du Groupe 41,8 28,2 48,6% 43,8% Intérêts minoritaires 17,9 13,3 34,7% 29,7%

*Sur la base des données calculées en milliers d’euros. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison

** La marge d’exploitation ressort à 9,3% contre 10,1% sur la même période en 2021. Les charges d’exploitation comportent une provision d’un montant de 8,3 millions d’euros relative à une opération en suspens portant sur des titres russes. Hors provision, la marge d’exploitation s’élève à 10,9% en croissance par rapport à la période précédente.

Evolution des pôles d’activités

L’évolution dans la gestion de la politique monétaire des banques centrales - tant par rapport à l’assouplissement quantitatif que la remontée des taux d’intérêts - a conduit à une hausse des taux d’intérêt au cours du premier semestre 2022 avec un effet favorable sur les activités du Groupe.

Par ailleurs, les sanctions prises contre la Russie, des entités et individus russes, ainsi que les contre-sanctions et autres mesures prises par la Russie ont entraîné une hausse de la volatilité sur les marchés financiers au cours de cette période. L’accumulation de ces mesures ont entrainé des retards dans la chaine de règlement-livraison des titres libellés en roubles.

Pôle d’intermédiation professionnelle – Compagnie Financière Tradition

Le chiffre d’affaires consolidé publié (IFRS) du groupe Compagnie Financière Tradition s’élève à CHF 483,9 millions contre CHF 452,0 millions au premier semestre 2021, soit une hausse de 7,5 % à cours de change constants.

Le bureau de Londres, principal centre d’activité du groupe, réalise 29,4% du chiffre d’affaires sur la période, la zone Amériques 28,7% et l’Asie 27,3%. L’Europe continentale représente 14,6% du chiffre d’affaires consolidés du groupe Compagnie Financière Tradition.

Le résultat d’exploitation publié s’établit à CHF 43,9 millions contre CHF 43,8 millions en 2021, soit une légère hausse de 0,1 % à taux de change constants pour une marge d’exploitation de 9,1 % contre 9,7 % pour la période précédente. En excluant l’impact lié à la Russie, celle-ci s’élève à 10.9 %.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 54,3 millions contre CHF 39,1 millions au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s’établit à CHF 51,1 millions contre CHF 35,5 millions en 2021, en hausse de 46,4 % à cours de change constants.

Pôle de Bourse en ligne – Bourse Direct

Au cours du premier semestre 2022, l’activité de Bourse Direct est restée soutenue avec plus de 3,0 millions d’ordres exécutés. Bourse Direct enregistre plus de 253 000 comptes au 30 juin 2022 en hausse de 10,8 % par rapport au 30 juin 2021.

Bourse Direct publie des comptes consolidés après l’acquisition de la société EXOE fin 2021.

Le produit d’exploitation bancaire consolidé de Bourse Direct s’établit à 25,9 millions d’euros au 1er semestre 2022 en hausse de 6,3% par rapport au 1er semestre 2021 après intégration de la société EXOE.

Le résultat d’exploitation consolidé du premier semestre 2022 s’établit à 5,1 millions d’euros, contre 6,0 millions d’euros sur la même période en 2021 en baisse de 13,9% en raison de la baisse du volume d’ordres traités par les particuliers sur la période. Le résultat net consolidé de Bourse Direct s’élève à 3,9 millions d’euros au premier semestre 2022, en baisse de 8,8 %.

Pôle de Banque privée et de gestion d’actifs – Swiss Life Banque Privée

L’activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu un produit net bancaire en hausse (+33,3%) à 46,8 millions d’euros au cours du premier semestre 2022. Le résultat d’exploitation est bénéficiaire sur la période en hausse de 69,3%.

Résultats consolidés

Au premier semestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à 494,2 millions d’euros contre 438,4 millions d’euros sur la même période en 2021, en croissance de 12,7% à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 470,7 millions d’euros en hausse de 7,4 %.

Le résultat d’exploitation s’élève à 45,8 millions d’euros en croissance de 3,5% à cours de change courants. La marge d’exploitation ressort à 9,3% contre 10,1% sur la même période en 2021. Les charges d’exploitation comportent une provision d’un montant de 8,3 millions d’euros relative à une opération en suspens portant sur des titres russes. Hors provision, la marge d’exploitation s’élève à 10,9% en croissance par rapport à la période précédente.

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s’établit à 65,0 millions d’euros contre 57,0 millions d’euros sur la même période en 2021 soit une hausse de 13,9%. A cours de change constants, ce résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 9,5% par rapport au premier semestre 2021.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 50,0%.

Le résultat financier enregistre un produit net de 8,2 millions d’euros au premier semestre 2022 contre une perte de 4,6 millions d’euros sur la même période en 2021. Cette variation s’explique principalement par un résultat de change très positif constaté sur la période. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact positif sur le résultat financier du Groupe et représentent un gain net de 15,4 millions d’euros principalement en raison d’un gain de change latent sur le rouble russe, contre une perte nette de change au premier semestre 2021 de 0,4 million d’euros.

Le résultat avant impôt s’élève à 73,2 millions d’euros au premier semestre 2022 en hausse de 34,8% à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en hausse de 44,1 % à 59,7 millions d’euros au premier semestre 2022 contre 41,4 millions d’euros sur la même période en 2021.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 48,6% au premier semestre 2022 comparé à 2021 et s’élève à 41,9 millions d’euros, contre 28,2 millions d’euros en 2021. A cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en hausse de 43,8%.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 561,1 millions d’euros au 30 juin 2022, dont 419,2 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 24,1 millions d’euros

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 8 septembre 2022 pour examiner les comptes du premier semestre 2022. Ces comptes consolidés semestriels condensés font l’objet d’un examen limité en cours par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société, et seront inclus dans le rapport financier semestriel de la Société

Perspectives

Sur son activité d’intermédiation professionnelle, le niveau d’activité durant l’été ressort en progression de l’ordre de 15% par rapport à la même période l’année dernière. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, l’activité s’est inscrite en baisse durant l’été. Bourse Direct entend continuer d’offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d’experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs, Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Contacts :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 85 65 55 40 Image 7

Claire Doligez

T : + 331 53 70 74 93

Pièce jointe