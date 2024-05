Viel & Cie est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises opérant dans le secteur de la finance. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - intermédiation professionnelle (95,2% ; Compagnie Financière Tradition) : intermédiation sur produits de taux et de change (produits monétaires, dérivés de taux d'intérêt et de change, dérivés de crédit, options de change), sur les titres et les dérivés sur titres (actions, dérivés sur actions et indices, obligations, etc.) et sur les marchés des matières premières et de l'énergie (métaux précieux, charbon, pétrole, électricité, gaz naturel, pâte à papier) ; - courtage en ligne (4,8% ; Bourse Direct). En outre, le groupe détient une participation de 40% dans SwissLife Banque Privée. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (46,2%), Amériques (29,8%) et Asie-Pacifique (24%).