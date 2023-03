Viel & Cie a connu une année 2022 faste

Viel & Cie a dévoilé un résultat net part du groupe 2022 en hausse de 44,3% à 73,6 millions d’euros. Dans le même temps, le résultat d’exploitation consolidé du groupe financier a progressé de 36,8% à 136,8 millions d’euros. Viel & Cie a enregistré une forte croissance de son activité en 2022, affichant un chiffre d’affaires consolidé de 989,6 millions d’euros, en hausse de 15,7%. A cours de change constants, il a augmenté de 10,1%.



" L'évolution des politiques monétaires des banques centrales tant par rapport à l'assouplissement quantitatif qu'à la remontée des taux d'intérêts a favorisé le développement des activités du groupe ", a commenté Viel & Cie. Cette tendance positive s'est reflétée dans l'ensemble des métiers, des régions et des produits, plus particulièrement sur les produits de change et de taux d'intérêts ainsi que sur les titres et dérivés sur titres pour les activités d'intermédiation professionnelle.



Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 8 juin 2023, la distribution d'un dividende de 35 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2022 contre 30 centimes pour l'exercice 2021, versé en numéraire.



Evoquant ses perspectives, Viel & Cie indique que pour son métier d'intermédiation professionnelle, le niveau d'activité en ce début d'année 2023 s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent avec une croissance de plus de 10% sur la période de janvier à aujourd'hui à cours de change constants. L'activité est toujours soutenue par la gestion de la politique monétaire des banques centrales dans un contexte d'inflation persistante.



Sur son métier de bourse en ligne, l'activité est soutenue depuis de début de l'année dans un contexte de plus forte volatilité du marché boursier. Par ailleurs, la hausse des taux observée depuis le milieu d'année 2022 est favorable à l'activité de Bourse Direct et a un impact positif sur le résultat de l'année 2023.