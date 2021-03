Viel & Cie : Chiffre d'affaires consolidé à  888,1 m. Résultat d'exploitation de 102,4 m (+31%). Résultat net  71,6 m. Résultat net – pdg à  48,9 m. Dividende de 28 centimes par action

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires consolidé à 888,1 millions d’euros,

en hausse de 3,1% à cours de change variables (+4,8% à cours de change constants)

Résultat d’exploitation de 102,4 millions d’euros (+31,0%)

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôt à 86,2 millions d’euro (+24,4%)

Résultat net 71,6 millions d’euros

Résultat net – part du groupe à 48,9 millions d’euros

Dividende de 28 centimes par action





En millions d’euros 2020 2019 Variations à cours de changes variables* Variations à cours de changes constants* Chiffre d’affaires consolidé 888,1 861,8 3,1% 4,8% Autres produits d’exploitation 3,2 2,9 12,6% 13% Charges d’exploitation -807,7 -804,9 0,4% 2,0% Résultat d’exploitation 83,6 59,8 39,9% 42,2% Résultat des sociétés mises en équivalence 18,8 18,4 2,1% 2,6% Résultat d’exploitation yc soc. MEE 102,4 78,2 31,0% 32,9% Résultat financier -16,2 -8,8 - - Résultat avant impôt 86,2 69,3 24,4% 26,7% Impôt sur les sociétés -14,6 -7,9 85,0% 88,4% Résultat net consolidé 71,6 61,4 16,6% 18,8% Résultat net - part du Groupe 48,9 43,2 13,1% 15,3% Intérêts minoritaires 22,7 18,2 24,7% 27%

* Variations calculées sur la base des montants en K€

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 18 mars 2021 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2020. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d’audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier annuel de la Société.

Aperçu des activités

L’activité d’intermédiation professionnelle du Groupe en 2020 s’est déroulée dans un contexte de crise sanitaire découlant du COVID-19 avec de fortes divergences d’une période à l’autre. En effet, après un premier semestre en forte progression avec une volatilité exacerbée sur les marchés financiers et une augmentation notable des volumes d’activité, notamment lors du mois de mars, le Groupe a par la suite constaté un recul de son activité lors des mois d’été, et plus particulièrement au cours du mois d’août. Un regain d’activité était constaté à partir des mois de novembre et décembre, la perspective des élections américaines n’ayant pas engendré la volatilité supplémentaire pouvant être attendue.

Dans ce contexte , le chiffre d’affaires consolidé publié (IFRS) s’élève à CHF 903,0 millions contre CHF 924,0 millions en 2019, toutefois en hausse de 3,4 % à cours de change constants. Le résultat d’exploitation publié s’établit à CHF 84,1 millions contre CHF 65,5 millions en 2019, soit une hausse de 35,9 % à taux de change constants pour une marge d’exploitation de 9,3 % contre 7,1 % pour l’exercice précédent.

Dans le cadre des activités de bourse en ligne, dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent où les marchés boursiers ont connu une très forte volatilité, Bourse Direct a enregistré ainsi plus de 6,6 millions d’ordres exécutés en 2020 pour sa clientèle directe, en croissance 121,2% par rapport à l’année précédente. Le nombre de nouveaux clients recrutés connaît une année record en croissance de 116%, démontrant un intérêt croissant des particuliers pour la bourse.

Ainsi, les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’élèvent à 44,9 millions d’euros contre 32,0 millions d’euros en 2019, en hausse de 40,1% dans un contexte de marché très volatile dans le cadre de la crise sanitaire inédite.

********

Chiffre d’affaires et résultats

VIEL & Cie réalise un chiffre d’affaires consolidé de 888,1 millions d’euros, en hausse de 3,1 % par rapport à l’année précédente à cours de change variables.

A cours de change constants le Groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 4,8 %.

La répartition des revenus consolidés de VIEL & Cie par secteur d’activité se présente comme suit :

En millions d'euros 2020 2019 Intermédiation professionnelle 843,6 830,4 Bourse en ligne 44,5 31,4 Chiffre d'affaires consolidé 888,1 861,8

En 2020, le chiffre d’affaires n’a été impacté par aucune variation de périmètre.

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 3,2 millions d’euros et sont constitués de produits divers provenant des filiales opérationnelles.

Les charges d’exploitation, d’un montant de 807,7 millions d’euros en 2020 sont stables (+0,4%) à cours de change variables et sont principalement constituées de charges de personnel, de frais de télécommunication et d’information financière, et de frais de représentations et de marketing des filiales opérationnelles de VIEL & Cie.

Le résultat d’exploitation consolidé de VIEL & Cie y comrpis le résultat des sociétés mises en équialence s’élève à 102,4 millions d’euros en 2020, contre 78,2 millions d’euros en 2019 soit une hausse de 31,0 % à cours de change variables et de 32,9 % à cours constants.

La quote-part de résultat d’exploitation des sociétés mises en équivalence s’élève à 18,7 millions d’euros en 2020 (18,4 millions d’euros en 2019) en raison notamment d’une plus forte contribution de deux sociétés affiliées en Asie.

VIEL & Cie enregistre un résultat avant impôts d’un montant de 86,2 millions d’euros contre

69,3 millions d’euros en 2019.

Le résultat financier net s’inscrit en baisse et s’établit en perte de 16,6 millions d’euros contre une perte de 8,8 millions d’euros en 2019 en raison principalmeent des pertes de change.

La charge d’impôt consolidée constatée en 2019 s’établit à 14,6 millions d’euros, contre 7,9 millions d’euros en 2019, soit une hausse de 85%.

VIEL & Cie enregistre ainsi un résultat net consolidé de 71,6 millions d’euros contre 61,4 millions d’euros en 2019, en hausse de 16,6 % à cours de change constants. Les intérêts minoritaires s’établissent à 22,7 millions d’euros en hausse de 24,7 % par rapport à 2019.

Le résultat net - part du groupe s’inscrit à 48,9 millions d’euros en 2020 contre 43,2 millions d’euros en 2019.

Bilan

Les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie s’établissent à 492,0 millions d’euros contre 494,0 millions d’euros en 2019, dont 370,8 millions d’euros pour la part du Groupe après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 23,9 millions d’euros.

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 18 mars 2021 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2020. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d’audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier de la Société

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 10 juin 2021, la distribution d’un dividende de 28 centimes d’euro par action au titre de l’exercice 2020, versé en numéraire contre 25 centimes l’année précédente.

Perspectives

En 2021, VIEL & Cie accompagnera ses filiales dans leurs stratégies de développement.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, VIEL & Cie s’assure que ses filiales ont mis en place les dispositfs adaptés pour garantir une continuité d’activité tout en s’assurant de la sécurité de ses collaborateurs.

Le groupe Compagnie Financière Tradition demeurera attentif aux opportunités de croissance organique et externe afin de compléter encore davantage son portefeuille de produits dans une industrie en phase avancée de consolidation autour des trois acteurs globaux dont Compagnie Financière Tradition.

En 2021, à marché constant, Bourse Direct poursuivra son rythme de développement sur son activité de bourse en ligne en apportant un service toujours amélioré à sa clientèle. Ainsi, en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes de professionnels de la Bourse et sur des formations adaptées et en continuant à faire évoluer les outils disponibles sur son site ou appli mobile, Bourse Direct apportera à ses clients « le meilleur service au meilleur prix ». La Société vise également une diversification de son offre vers des produits d’épargne.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, (VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de l’exercice de l’année comparés aux cours moyens de l’année précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de l’année N-1 sur les deux années de comparaison.

Paris, le 19 mars 2021





Contacts :





VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 56 43 70 20

Image 7

Claire Doligez

T : +331 53 70 74 48

Pièce jointe