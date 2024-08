Vietjet Aviation JSC est une société vietnamienne principalement engagée dans le secteur des compagnies aériennes. Les activités de la société sont divisées en cinq segments, à savoir le transport aérien, les services connexes pour les clients, les activités de soutien au transport aérien, la formation des pilotes et des hôtesses de l'air, ainsi que la vente et la location d'aéronefs. Elle fournit des services de transport aérien de passagers et de fret par le biais de vols réguliers, propose des services de vols affrétés et loue l'espace des avions à des fins publicitaires.