Vietnam Airlines Joint Stock Company est une compagnie aérienne régionale basée au Vietnam. La société est engagée dans le secteur du transport aérien, sa principale activité étant l'exploitation de vols réguliers nationaux et internationaux de passagers et de fret. Les sociétés de son groupe sont engagées dans la fourniture de services et de fournitures connexes pour les activités de transport aérien.

