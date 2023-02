La valeur nette d'inventaire de Vietnam Enterprise chute, note l'aversion au risque mondiale

(Alliance News) - Vietnam Enterprise Investments Ltd a déclaré mercredi que la valeur nette d'inventaire avait baissé sur 2022, en raison d'une baisse "précipitée" du marché liée à une aversion accrue pour le risque au niveau mondial.

Le fonds à capital fixe investissant principalement dans des actions cotées au Vietnam a déclaré que la VNI par action au 31 décembre avait chuté de 36% à 7,85 USD contre 12,21 USD un an plus tôt, avec une VNI totale de 1,6 milliard USD.

Elle a déclaré que la performance de sa VNI par action était positive de 16% et 11% sur trois et cinq ans respectivement, surpassant l'indice Vietnam de 7,6% et 7,0% respectivement.

Le gestionnaire du portefeuille, Dien Vu, a déclaré : "Les pressions intérieures sur l'économie qui sont apparues en raison de la faiblesse de la monnaie, de l'inflation importée et des hausses des taux locaux ont poussé l'argent du marché sur la touche. Le sentiment vietnamien s'est toutefois dégradé davantage que la tendance mondiale et a sans doute atteint un pic de peur au quatrième trimestre 2022 en raison des conséquences involontaires des décisions politiques visant, ironiquement, à améliorer la robustesse des marchés des capitaux.

"Malgré cela, l'économie a connu une croissance impressionnante du [produit intérieur brut] de 8,0 %, la plus élevée en dix ans. Nous avons des raisons de croire que le pire est derrière nous et qu'une répétition des événements qui ont plombé le sentiment du marché en 2022 est peu probable. Les événements politiques locaux qui ont provoqué le découplage du marché par rapport aux principaux indices mondiaux ont été traités, et de nouvelles initiatives gouvernementales contribuent actuellement à inverser à la fois la cause et l'effet de ces thèmes nationaux, et ce à un rythme sérieux."

M. Vu a également déclaré que les amendements au décret 65 visaient à rouvrir le marché obligataire pour faciliter la restructuration des entreprises.

Plus récemment, il a ajouté que le décret 26, qui traite du ratio prêts/dépôts dans le système bancaire et qui devait auparavant rester inchangé, semble maintenant montrer des signes d'assouplissement.

Cette mesure est destinée à soutenir la liquidité du système et à créer un environnement plus calme au sein du secteur bancaire, a déclaré M. Vu, ajoutant : "Pour l'instant, nous pouvons voir que la trépanation par le gouvernement des 2022 maux de tête de la liquidité fonctionne, cela aidera les secteurs de l'immobilier et des banques à éviter la crise à gagner lentement du terrain, qui ensemble constituent plus de la moitié de l'indice du Vietnam."

Pour ce qui est de l'avenir, M. Vu a déclaré qu'il est crucial de dépasser "la volatilité de brouillard à court terme" pour accumuler des actions de haute qualité pour le moyen à long terme, alors que le marché vietnamien passe d'un marché bêta à un marché alpha.

Les actions de Vietnam Enterprise étaient en hausse de 1,4 % à 617,20 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.