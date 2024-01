Vietnam Enterprise Investments Ltd - lancée en 1995, VEIL offre une exposition au marché boursier vietnamien - indique que la valeur de l'actif net au 31 décembre était de 8,67 USD par action, en hausse de 3,6 % par rapport à 8,37 USD au 30 novembre. Elle ajoute qu'elle a acheté un total de 5,7 millions d'actions en 2023 pour 40,3 millions USD. En ce qui concerne l'avenir, elle prévoit une croissance du produit intérieur brut de 6,0 % à 6,5 % en 2024. Le gestionnaire de portefeuille, Dien Vu, déclare : "Le VNI a bien commencé 2024 (en hausse de 2,3% au 25 janvier en USD) et nous pensons que la société bénéficiera du retour prévu à la croissance des bénéfices globaux des entreprises, soutenu par des dépenses fiscales soutenues et un environnement propice à des taux bas."

Cours actuel de l'action : 560 pence, en baisse de 0,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 11

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

