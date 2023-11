Vietnam Enterprise Investments Ltd - Investit dans des actions cotées au Vietnam - déclare que Gordon Lawson a informé le conseil d'administration qu'il quittera la présidence de la société et démissionnera du conseil d'administration, à compter du 30 juin 2024. M. Lawson est administrateur indépendant non exécutif de VEIL depuis juillet 2014 et président depuis 2022. Le conseil d'administration élit Sarah Arkle, actuellement administratrice indépendante non exécutive, pour remplacer Lawson en tant que présidente de la société après le départ de ce dernier.

Cours actuel de l'action : 517,78 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,9

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.