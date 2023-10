Vietnam Enterprise Investments Ltd - investit dans des actions cotées au Vietnam - La valeur nette d'inventaire au 30 septembre est de 8,85 USD ou 7,25 GBP par action, en baisse de 5,5 % par rapport à 9,37 USD et de 1,9 % par rapport à 7,39 GBP au 31 août. La VNI totale au 30 septembre est de 1,8 milliard d'USD ou 1,5 milliard de GBP. Le rendement total de la VNI est négatif de 5,5 % en dollars, tandis que l'indice de référence, le Vietnam Index, chute de 6,6 %. La société a racheté 1,2 million d'actions en septembre, contre 391 143 en août. Le dong vietnamien s'est déprécié de 0,9% par rapport au dollar et de 3,0% par rapport à la livre en septembre. Selon Dien Vu, gestionnaire du portefeuille, le marché vietnamien "a connu un début de dynamique positive en septembre", mais a ensuite "succombé à la prise de bénéfices déclenchée par un mélange de pressions nationales et internationales".

Cours actuel de l'action : 579,20 pence, en hausse de 0,2 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 1,0

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

